Zum 39. und letzten Mal lädt das Austrian International Storytelling Festival von 21. bis 30. Mai 2026 in Graz und Bruck an der Mur dazu ein, die Kunst des Erzählens in all ihren Facetten zu erleben. Unter dem Motto #dreamstories wird die Steiermark noch einmal zur Bühne für Fantasie, Poesie und außergewöhnliche Begegnungen.

Gegründet von Märchendichter und Erzähler Folke Tegetthoff und seit fünf Jahren unter der Leitung von Tessa Erker-Tegetthoff vereint das Festival auch heuer wieder nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler. An besonderen Orten wie dem Schauspielhaus Graz, Thal, der Mühlbacherhütte, der Burg Rabenstein oder dem Hauptplatz Bruck an der Mur entstehen Räume, in denen Geschichten lebendig werden und Menschen zusammenfinden. Weiter Infos: storytellingfestival.at