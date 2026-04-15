So ratschn die Kärntna!

Wissen Sie, ob es in Kärnten schick ist, wenn unterm Firtach hudrate Haut hervorblitzt? Haben Sie sich schon jemals im Muggnschiaßn versucht oder überlassen Sie das lieber den Spitzensportlern? Wohin gelangt man, wenn man im Trågtål eachl oachn foart und dann deachl aufikroazt? Bekommt man von einem Frackale schon einen festn Zuz oder nur ein kleines Wachtale? Und worauf müssen Sie sich gefasst machen, wenn Ihnen am Kirchtag jemand a låbalate Paludra auftischt?

Wenn Sie das nicht wissen, dann hilft ein Blick in „Leck Buckl“ mit mehr als 1200 Mundartwörter aus allen Tälern Kärntens und rund 100 Redewendungen und Sprüchen zum Simalieren, Kåschparn und sich Zawuzln.

Weitere Informationen zum Buch inkl. Bestellmöglichkeit finden Sie hier.