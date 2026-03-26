„Nouvöl Cuisine“ – Die neue steirische Küche

Die Steiermark steht für unverfälschten Genuss, der alle Sinne berührt und mitten ins grüne Herz trifft. Hochwertige Spezialitäten wie Kürbiskernöl, Käferbohnen, Kürbiskerne und Polenta prägen die regionale Küche und bilden die Basis für kreative Neuinterpretationen.

In der exklusiven neunteiligen Steirerkraft-Kochbuchreihe „Nouvöl Cuisine“ zeigen junge steirische Köchinnen und Köche, wie sich Tradition und Innovation genussvoll verbinden lassen. Ganz nach dem Motto, dass es nur etwas Steirerkraft braucht, um aus Gewöhnlichem Besonderes zu machen, entstehen inspirierende Gerichte mit Charakter.

Als Club-Mitglied haben Sie die Chance, ein exklusives Package mit allen neun Ausgaben zu gewinnen. Freuen Sie sich auf eine einzigartige Sammlung moderner Rezepte, die regionale Zutaten neu denken und Ihnen frische Ideen für Ihre Küche liefern. Ein Genuss für alle, die Qualität schätzen und gerne kreativ kochen.

www.steirerkraft.com