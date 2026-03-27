Kurz raus aus dem Alltag

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Glück oft so nah liegt? Und wer sagt eigentlich, dass Urlaub immer mit Fernflügen, Sprachbarrieren und Jetlag verbunden sein muss? Manchmal ist das schönste Reiseerlebnis nur ein paar Autostunden entfernt. Genau deshalb verlosen wir exklusiv unter allen Club-Mitgliedern wieder 40 unvergessliche Kurzurlaube in acht ausgewählten Partnerhotels in der Steiermark und in Kärnten – dort, wo Entspannung, Genuss und Natur großgeschrieben werden.