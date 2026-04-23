Die Kinderwelt in Haus und Hof

Am 31. Mai lädt das Freilichtmuseum Stübing bei Graz in Kooperation mit der Kleinen Zeitung zu einer besonderen Zeitreise ein. Von 9 bis 16 Uhr erwartet Familien ein abwechslungsreiches Programm, das Kindern spielerisch das Leben früherer Generationen näherbringt. Im Ambiente historischer Bauernhäuser entdecken sie Märchen, erleben Handwerks- und Landwirtschaftstechniken, haben Spaß auf der Strohhüpfburg und besuchen das Kasperltheater. Weitere Infos: freilichtmuseum.at