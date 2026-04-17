Gravel-Queens aufgepasst! Sind Sie bereit für ein Abenteuer, das Herzklopfen, Glücksgefühle und pure Leidenschaft vereint? Das Gravel Community Event für Frauen geht in die nächste Runde. Freuen Sie sich auf vier Tage Spaß, Naturgenuss und Bike-Power am Weißensee – ein Ort, der wie geschaffen ist für alle, die Freiheit auf zwei Rädern lieben. Erleben Sie auf Ihrem Gravel-Bike abwechslungsreiche Strecken entlang türkisblauer Ufer, fjordähnlicher Buchten und wenig befahrener Wege in eindrucksvoller Kulisse! Entdecken Sie bei geführten Touren die besten Routen, ohne sich um Planung kümmern zu müssen. Ein Fahrtechniktraining hilft Ihnen, sicherer und effizienter zu fahren – egal ob Einsteigerin oder Fortgeschrittene. Und im Schrauber-Workshop lernen Sie, Ihr Bike selbst fit zu halten. Freuen Sie sich auf Yoga-Sessions, eine Lost-Places-Tour oder eine interaktive Schnitzeljagd – perfekt, um Neues auszuprobieren und die Umgebung auf andere Weise zu erleben. Gleichzeitig bleibt genug Zeit, um sich zu vernetzen, Erfahrungen zu teilen und von anderen Teilnehmerinnen zu lernen.

Das Event setzt bewusst auf Community statt Leistungsdruck. Sie fahren in einer unterstützenden Gruppe, gewinnen Selbstvertrauen und nehmen konkrete Skills und unvergessliche Erfahrungen mit nach Hause. Worauf warten Sie noch? Jetzt anmelden und Teil einer einzigartigen Gravel-Community werden.