Erleben Sie ein mitreißendes Opernspektakel voller Leidenschaft, Macht und tragischer Liebe: AIDA – ein musikalischer Triumphzug zwischen Krieg und Gefühl!

Vor der eindrucksvollen Kulisse des Domplatzes entfaltet sich die epische Geschichte um die gefangene Prinzessin Aida, den siegreichen Feldherrn Radames und die stolze Amneris. Zwischen politischen Intrigen, göttlicher Fügung und verbotener Liebe stehen sie vor einer Entscheidung, die über Leben und Tod bestimmt.

Lassen Sie sich entführen in die geheimnisvolle Welt des alten Ägyptens. Begleitet wird das Opernensemble „Opera Italiana“ von dem renommierten, Arena di Verona erprobten Dirigenten, Maestro Giorgio Croci. Ein unvergesslicher Opernabend voller Emotionen, Dramatik und großer Gefühle erwartet Sie!