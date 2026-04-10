Jetzt Tickets für das Kleine Zeitung Podcast Festival in Graz sichern und live dabei sein!



Höreinspaziert! Höreinspaziert! Am 18. April geht das Kleine Zeitung Podcast Festival in Graz in die vierte Runde. Soufflierende, Schauspielende und Musizierende geben wieder ihre Bühne im Schauspielhaus Graz her und Stars der heimischen Podcast-Szene verwandeln sie in ein Live-Studio für ihre Podcasts.

Was gibt‘s zu hören?

hinter den millionen – der Podcast von Melisa Erkurt und Millionenerbin Marlene Engelhorn

fair & female x Sprechblasen – Barbara Haas mit dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung gemeinsam auf der Bühne mit Gregor Seberg und Ali Jagsch

Das Orakel – Peter Hajek gemeinsam mit Kleine Zeitung Chefredakteurin Wien Christina Traar Deja-vu Geschichte x Schallwelten – der Geschichtspodcast von Ralf Grabuschnig matched mit dem Podcast über Musik, Film und Politik von Alfred Huber

GEWINN - Der Podcast – Martin Mayer, stellvertretender Chefredakteur und Leiter des „Börse“ Ressorts bei GEWINN gemeinsam mit ao.Univ.Prof. Dr. Manfred Frühwirth und Alfred Kober

Maurer & Cik – Kabarettgröße Thomas Maurer und Thomas Cik gemeinsam mit Christina Kiesler live auf der Bühne

delikt x True Crime Austria – David Knes und Hans Breitegger kooperieren mit Hubertus Schwarz und Katharina Börries

Masterclasses: Die Festivalbesucher:innen erwartet zwei exklusive Masterclasses. Stefan Lassnig, Founder und Geschäftsführer von Missing Link Media, erklärt, wie Podcasts Nr. 1 der Charts werden und Christiane Stöckler lädt zu einem Training ein, um die Stimme Podcast-fit zu machen.



Weitere Informationen findet ihr unter: kleinezeitung.at/podcastfestival