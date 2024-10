Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 29. Oktober 2024.

Erdäpfelsuppe mit Käseeckerln

Zutaten für 4 Personen.

1/2 kg mehlige Erdäpfel

20 dag Lauch

400 ml Gemüsesuppe

400 ml Milch

Butter

100 ml Schlagrahm

Muskatnuss

Koriander

1 Bund Schnittlauch

Salz, Pfeffer

Für die Käseeckerln.

4 Scheiben Toastbrot

4 dag Almkäse

1 Schalotte

Butter

1 Dotter

Weißwein

Kren

Pfeffer

Zubereitung.

Die Erdäpfel schälen und in kleine Würfel schneiden. Den Lauch in feiner Streifen schneiden und in wenig Butter andünsten. Erdäpfel dazugeben. Mit Milch und Suppe aufgießen. Salzen und pfeffern. Bei milder Hitze 25 Minuten kochen lassen. Die Suppe pürieren. Nochmals aufkochen. Mit Koriander und Muskatnuss abschmecken. Das Obers steif schlagen und unter die Suppe mengen. Den Schnittlauch über die angerichtete Suppe streuen. Für die Käseeckerln die Schalotte sehr klein würfeln und in wenig Butter anschwitzen. Den Käse reiben und mit Dotter, 1 EL Weißwein, den abgekühlten Schalotten und grob gemahlenem Pfeffer verrühren. Brot in Dreiecke schneiden. Im Backrohr goldgelb rösten. Mit Käsecreme bestreichen und unter dem Backrohrgrill überbacken. Eventuell etwas Kren darüberreiben. Zur Suppe reichen.