Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Born in the USA: der Ford Mustang © OLIVER WOLF

Kaum ein Ort auf diesem Planeten eignet sich besser als Kulisse, um endlich einmal wieder Bruce Springsteen zu zelebrieren, als wenn man am Steuer eines Ford Mustang sitzt.

„Born in the U.S.A.“, „Born to Run“ – das ist der Soundtrack für ein amerikanisches Muscle-Car, dessen V8 als neues Mitglied der E Street Band anheuert und deren Hits mit seinem fabelhaften Donnergrollen untermalt, auf dass einem die Härchen auf den Unterarmen zu Berge stehen.

Modellpflege: Ford Mustang Dank des flacheren Profils der Motorhaube mit integrierten Lufteinlässen, einem modifizierten unteren Kühlergrill sieht der überarbeitete Ford Mustang wesentlich schärfer aus. Das gilt auch für die Heckpartie mit neu modelliertem Stoßfänger und Diffusor. Die LED in den Hauptscheinwerfern, dem Tagfahrlicht, den Nebelscheinwerfern, den Blinkerleuchten und die traditionell dreigeteilten Rücklichter tun das Ihre, um den Auftritt zu würzen. FORD So viel zu den Äußerlichkeiten, jetzt hinein in die Technik: Der fünf Liter große V8 des Top-Modells wurde in die Kraftkammer geschickt und hat sich nunmehr 450 PS antrainiert (bisher 421 PS). Er schickt ein bäriges Drehmoment von 529 Newtonmetern an die Hinterräder. Der Achtzylinder kommt im Normdurchschnitt mit 12,1 Liter auf 100 Kilometer (270 g CO 2 /km) davon. FORD Dank einer Overboost-Funktion kommt auch sein kleiner Bruder, der Vierzylinder-Turbobenziner mit 2,3 Litern Hubraum, jetzt zwischenzeitlich auf 290 PS. Das Drehmoment erreicht einen Spitzenwert von 440 Newtonmetern und der Durchschnittsverbrauch rangiert bei 9 Litern auf 100 Kilometer (199 g CO 2 /km). FORD Alternativ zum serienmäßigen Sechsgang-Schaltgetriebe bietet Ford beide Motorisierungen auf Wunsch auch mit einer neu entwickelten Zehngang-Wandler-Automatik an. Über Schaltprogramme stellt sich die Steuerelektronik des Getriebes praktisch blitzschnell auf neue Fahrsituationen ein. Schaltwippen am Lenkrad sorgen für eine mühelose Bedienung. FORD Auch das Fahrwerk haben sich die Techniker vorgenommen: Neu kalibrierte Stoßdämpfer stabilisieren die Straßenlage exakter, während ein zusätzlicher Momentausgleich zwischen den Hinterrädern unerwünschte Karosserie-Bewegungen in Kurven reduziert. Querstabilisatoren mit größerem Querschnitt minimieren Rolltendenzen des Aufbaus um die Längsachse. Optional kann der Ford Mustang zudem mit dem neuen MagneRide-Dämpfersystem geliefert werden. FORD Außer den bereits bekannten Fahrprogrammen „Normal“, „Sport“, „Rennstrecke“ und „Regen/Schnee“ wartet der neue Ford Mustang mit zwei weiteren Modi auf. Die „Drag“-Einstellung optimiert die Beschleunigung bei einem stehenden Start über die Distanz von einer Viertelmeile, dem üblichen Format von Dragster-Rennen. Im „My Mode“-Programm kann der Fahrer sein bevorzugtes Set-up für alle Performance- und Dynamik-Parameter sowie für den Motorklang hinterlegen. FORD Im Innenraum haben sich die Amerikaner besonders viel Mühe gegeben, ist das doch der traditionelle Schwachpunkt der Musclecars aus Übersee. Die Türverkleidungen bestehen jetzt aus Kunststoff mit softer Oberfläche, die Griffe aus Aluminium. Die Mittelkonsole wird von einem handgenähten und mit kontrastierenden Nähten durchzogenen Stoff eingefasst. Für den Instrumententräger stehen vier neue Aluminium-Oberflächen zur Wahl. FORD Der neue LCD-Instrumententräger ist zwölf Zoll groß und lässt sich individuell dem eigenen Geschmack anpassen: Die Auswahlmöglichkeiten umfassen bestimmte Anzeigen ebenso wie eine von sieben Grundfarben. Ebenfalls neu ist eine spezielle Animation im Stil eines Videospiels, sobald die elektronisch auf die Vorderräder wirkende Feststellbremse den Start eines Beschleunigungsrennens vorbereitet. FORD Das sprachgesteuerte Kommunikations- und Entertainmentsystem „Sync 3“ mit Touchscreen schließt neben den Audio- und Navigationsfunktionen auch die Steuerung der Klimaanlage mit ein. Es basiert auf einem acht Zoll großen Touchscreen, der über Tipp- und Wischbefehle gesteuert werden kann, und ist kompatibel mit Apple CarPlay und Android Auto. FORD Und natürlich ist der Mustang bis unters Dach mit Assistenzsystemen ausgerüstet: Erstmals gibt es eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Distanzwarner. Ebenfalls erhältlich ist der Fahrspur- und Fahrspurhalte-Assistent, der vor einem unbeabsichtigten Verlassen der eigenen Straßenseite warnt und gegebenenfalls über Lenkkräfte beim Korrigieren der Fahrspur hilft. FORD 1/10

Was übrigens schon der Fall ist, bevor man per Knopfdruck die Lautstärke aufdreht und die geöffneten Auspuffklappen die Musik des Oktetts ertönen lassen. Und selbst charakterlich Gefestigte müssen sich zusammenreißen, nicht dem Drang nach einem kleinen Burn-out zu erliegen – da pocht das Herz, wie es Springsteen in „Hungry Heart“ besingt.

Plus & Minus + Paket. Die 450 PS aus einem 5-Liter-V8: Das bekommt man sonst nirgends zu diesem günstigen Tarif.

+ Handarbeit. Das knackige, manuelle Getriebe mit dem herrlich kurzen Schalthebel ist das Tüpfelchen auf dem i. - Cockpit. Im Innenraum hat Ford nachgelegt, landet aber noch nicht ganz bei der europäischen Konkurrenz.

- Übersicht. Ohne Rückfahrkamera ist man ziemlich aufgeschmissen.

Streng nach dem Boss lassen wir in der herzlichen Umarmung der Schaltensitze die „Glory Days“ noch einmal hochleben. Wer weiß, wie lange uns die Abgasnormen noch die Magie erleben lassen, wie sie acht Brennräume mit insgesamt fünf Liter Hubraum heraufbeschwören können. Kupplungsfuß und rechte Hand freuen sich gierig über das manuelle Getriebe mit dem kurzen Schaltknauf. Lassen die Nadel des digitalen Drehzahlmessers hochjubeln oder den V8 zufrieden blubbernd im Drehzahlkeller herumcruisen.

Ford Mustang GT Preise. Ab 60.450 Euro.

Motor. Achtzylinder-Benziner, 5038 ccm, 450 PS, 12,4 l/100 km, 277 g CO 2 /km.

Fahrleistungen. 0-100 km/h in 4,6 Sekunden, 250 km/h Höchstgeschwindigkeit.

Maße. 4794/1916/1381 mm L/B/H, 408 l Laderaum.

Wobei: Seit der Mustang in der Ära der Einzelradaufhängung angekommen ist (2014, wohlgemerkt), lässt sich der US-Boy nicht mehr nur um die Kurven bitten, sondern stellt sich kompetent jedem Radius. „Thunder Road“, wir kommen!

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.