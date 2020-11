Facebook

Der neue Suzuki Swace ist ein Klon des Toyota Corolla © SUZUKI

Also irgendwie kommt einem der Suzuki Swace bekannt vor, oder? Richtig beobachtet, denn der Kombi ist nichts anderes als ein umgelabelter Toyota Corolla Touring Sports mit eigenem Gesicht. Und damit der inzwischen zweite Spross der Kooperation der beiden japanischen Marken nach dem SUV Across, der auf dem RAV4 basiert.

Damit hat der Allradspezialist jetzt nicht nur wieder einen kompakten Hinterlader im Programm, sondern auch einen Hybrid: Wie beim Corolla besteht der aus einem 1,8-Liter-Benzinmotor (98 PS), dem ein Elektromotor (53 kW) unter die vier Zylinder greift. Zusammen bringen sie es auf eine Systemleistung von 122 PS. Gekoppelt ist der Antrieb an ein stufenloses CVT-Getriebe.

Der 4,66 Meter lange Fünfsitzer bringt einen Kofferraum mit einem Ladevolumen von 596 Litern mit, das sich auf ein Maximum von 1606 Litern ausreizen lässt. Der Ladeboden ist höhenverstellbar und hat eine robuste Kunststoffseite, die nassen oder schmutzigen Gegenständen trotzt. Auf dem Armaturenbrett prangt ein Multimediasystem mit 8-Zoll-Bildschirm, mit dem sich kompatible Smartphones über Apple CarPlay und Android Auto verbinden lassen.