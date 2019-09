Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die ersten Skizzen des "New Urban Coupés" © VOLKSWAGEN

Was braucht heutzutage scheinbar jedes SUV? Richtig, ein Geschwisterchen mit Coupéheck. So auch der VW T-Cross, der 2020 eben so einen Bruder bekommt, der dezeit allerdings noch unter dem Codenamen „New Urban Coupé“ firmiert.

Beachtlich dabei ist, dass die Wolfsburger die Entwicklung auf Basis des Modularen Querbaukastens des Konzerns und auch einen Teil der Fertigung an die Volkswagen do Brasil anvertraut haben. Die Weltpremiere des kleinen SUV-Coupés für das Frühjahr 2020 geplant. Die Produktion startet im gleichen Jahr im brasilianischen Werk Anchieta und ab 2021 auch in Europa.