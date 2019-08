Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der stärkste Bua der 1er-Familie, der M135i xDrive mit 306 PS © BMW

Wo immer ein echter Bayer in Lederhose zu sehen ist, weiß man: Da geht es zünftig zu, der Spaß kommt sicher nicht zu kurz. In so eine „Lederhose“ passt auch der neue 1er BMW. Auch wenn es den Hinterradantrieb und den Sechszylinder beim 1er jetzt nicht mehr gibt. Das gilt auch für das 2er Gran Coupé, das im November vorgestellt wird und 2020 auf den Markt kommt. Lediglich das 2er Coupé setzt weiterhin auf Hinterradantrieb und steht auf der Plattform des 3ers.