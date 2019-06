Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der neue Crossover Kia XCeed © KIA

Und noch ein neues Kind für Kias Kompaktfamilie: Der Crossover XCeed ist die vierte Modellvariante und möchte mit seinem coupéhaften Design eine Alternative zu traditionellen SUV sein.

Die im Vergleich zum fünftürigen Ceed größere Bodenfreiheit ist mit einem tieferen Hüftpunkt kombiniert. Dadurch soll der Fahrer eine sportlichere Sitzposition als in einem herkömmlichen Hochsitz, aber zugleich einen besseren Überblick als in einem konventionellen Kompaktwagen haben. Das Platzangebot soll trotz der knackigen Linien vergleichbar sein.