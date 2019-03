Facebook

Nicht nur optisch ist der Bentley Continental GTC in Bestform © BENTLEY

Da sind die Sorgenfalten wie weggeblasen. Der Kopf wird frei vom Brexit-Dilemma und seinen möglichen Folgen für die Autobauer mit Sitz in Großbritannien. Auch die Forderung nach einem „vernünftigen Deckungsbeitrag“, mit der Volkswagens Aufsichtsrat seiner Nobeltochter Bentley finanztechnisch die Rute ins Fenster gestellt hat, verhallt angesichts der dargebotenen Zwölftonmusik. Immerhin zählt so ein W12 mit 6 Liter Hubraum, zwei Turboladern, 635 PS und 900 Newtonmeter Drehmoment wie im Continental GTC zu einer aussterbenden Art. Einen Zwölfzylinder zu fahren, das ist heutzutage schon ein bisschen so, als würde man ein Einhorn streicheln.

19 Sekunden braucht das Convertible – wie schon das Coupé eher ein 2+2 als ein Viersitzer –, um sich zum Open-Air-Event zu entblättern. Das Stoffverdeck (das es erstmals auch in Tweed gibt, very british indeed) faltet sich auf Knopfdruck fein säuberlich hinter den Sitzen zusammen. Und dieses Schauspiel kann man getrost zu jeder Jahreszeit abrufen, denn mit Nacken-, Lenkrad- und Sitzheizung sowie dem Windschott obendrein, hat man streng genommen gar keine Chance zu frieren.

Aber die Chancen auf eine Sturmfrisur stehen nicht schlecht: Dem Zwölfzylinder (wenn hoffnungslos gelangweilt, legt er übrigens eine Motorhälfte still) ist an ein Acht-Gang-Doppelkupplungsgetriebe angeflanscht, gemeinsam mit dem Allrad schupft es den 2,2-Tonner von 0 auf 100 km/h auf 3,8 Sekunden. Es ist erstaunlich, wie leichtfüßig sich der Luxusliner über kurvige Bergstraßen bugsieren lässt.

Die digitalen Instrumente und das 12,3 Zoll große Display des Infotainments stehen in starkem Kontrast zum mit Leder und Hölzern ausstaffierten rollenden Gentlemen’s Club, dem man sich aber zumindest teilweise entziehen kann. Das Mittelstück der Armaturentafel hat drei Seiten und rotiert auf Knopfdruck: Entweder zeigt es edles Furnier, den Touchscreen oder drei analoge Instrumente – Außenthermometer, Kompass und Uhr.

