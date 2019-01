Facebook

Hondas autonomes Arbeitsgerät im Gelände © HONDA

Autohersteller zählen inzwischen fix zu den Austellern auf der Consumer-Electronic-Messe in Las Vegas. Neben den neuesten Gadgets aus der Welt der Unterhaltungsbranche verfolgt Honda einen ziemlich ernsthaften Ansatz: Wo es für Menschen zu mühsam oder zu gefährlich wird, soll das autonome Arbeitsgefährt mit dem pragmatischen Namen „Autonomous Work Vehicle“ einspringen. Und zwar bei der Rettung und Evakuierung von Menschen aus Katastrophengebieten, in der Brandbekämpfung, im Bauwesen und in der Landwirtschaft, selbst in schwierigem Gelände.

Das Fahrzeug wurde von der amerikanischen Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Honda entwickelt und hat sich bereits in einer Vielzahl von Arbeitsbereichen beweisen müssen. Honda will mit verschiedenen Partnern weiteres Zubehör und Ausrüstung entwickeln, um das Anwendungsspektrum des Fahrzeugs zu erweitern.