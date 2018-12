Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© RENAULT

Renault hat für seine Mittelklässler Espace und Talisman drei neue Motorvarianten im Programm: Das sind der Turbobenziner TCe 225 sowie den Turbodiesel Blue dCi 160 und Blue dCi 200. Der 1,8-Liter-Turbobenziner leistet 225 PS. Die neuen 2,0-Liter-Diesel ersetzen die bisherigen Motorisierungen mit 1,6 Litern Hubraum.

Renault kombiniert die Selbstzünder in beiden Modellen mit einem 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Der eine leistet 160 PS und mobilisiert ein maximales Drehmoment von 360 Newtonmeter, der Topdiesel ist 200 PS stark und weist ein Höchstdrehmoment von 400 Newtonmetern auf. Der AdBlue Tank ist leicht zugänglich, eine Füllung hält rund 7000 Kilometer.

MODELLVORSTELLUNG: RENAULT TALISMAN GRANDTOUR Renault Talisman Grandtour Mit einer Länge von 4,86 m (plus 1 cm), einer Breite von 1,87 m und einer Höhe von 1,46 m bietet der Renault Talisman Grandtour praktisch dieselben Abmessungen wie die Limousine. Der Radstand von beachtlichen 2,81 m ermöglicht großzügige Platzverhältnisse für Fahrer, Passagiere und Gepäck. RENAULT Renault Talisman Grandtour Mit einer nur 571 mm hohen Ladekante und einer Breite von 1075 mm lässt sich der Kofferraum äußerst praktisch und einfach beladen. RENAULT Renault Talisman Grandtour Eine Komfortfunktion bietet auch die Hecklappe, die sich ohne Berührung mit den Händen durch eine Bewegung mit dem Fuß (unterhalb des hinteren Stoßfängers) öffnen lässt. Das Schließen wiederum erfolgt je nach Version elektrisch oder manuell. RENAULT Renault Talisman Grandtour Bei aufgestellten Rücksitzlehnen bietet der Talisman Grandtour ein Kofferraumvolumen von 572 Liter (nach VDA-Norm, beladen bis zur Kofferraumabdeckung) und eine Ladelänge von 1116 mm. Bei umgeklappten Rücksitzen erweitern sich die Ladelänge auf über zwei Meter und das Ladevolumen auf 1700 Litern. RENAULT Renault Talisman Grandtour In der Motorenpalette findet sich ein Dieselmotor in drei Leistungsstufen mit 110, 130 und 160 PS, außerdem gibt es noch zwei Benziner mit 150 und 200 PS. Bis auf die Einstiegsmotorisierung gibt es für alle auch (oder nur) ein Doppelkupplungsgetriebe. RENAULT Renault Talisman Grandtour Wendigkeit zählt dank der optionalen Allradlenkung zu den Paradedisziplinen des Talisman. RENAULT Renault Talisman Grandtour Ab dem ersten Ausstattungs-Niveau verfügt der Talisman Grandtour über einen 7-Zoll-Touchscreen im Querformat, die Ausstattungslinie Initiale Paris bietet ein 8,7-Zoll-Tablet im Hochformat. Das Infotainmentsystem R-LINK 2 funktioniert mit Zoomen mit zwei Fingern, Blättern der Seiten, Verschieben und Umstellen. RENAULT Renault Talisman Grandtour Der Rest ist à la carte: Neben vier vorkonfigurierten Fahrmodi lassen sich mit dem Multisense-System Ansprechverhalten von Lenkunterstützung, Motor, Automatikgetriebe und das Fahrwerk individuell abstimmen. RENAULT Renault Talisman Grandtour Marktstart. Juni.

Preise. Ab 29.390 Euro.

Maße. 4866/1870/1465 mm L/B/H, 2809 mm Radstand, 572 bis 1681 Liter Laderaum, ab 1387 kg Leergewicht. RENAULT Renault Talisman Grandtour Diesel: dCi 110/130/160, Vierzylinder-Turbo, 1461 ccm, 110/130/160 PS, 260/320/380 Nm maximales Drehmoment bei 1750 U/min, 3,6/3,9/4,4 l/100 km, 95/102/115 g CO 2 /km.

Benziner: TCe 150/200: Vierzylinder-Turbo, 1618 ccm, 150/200 PS, 220 Nm bei 1750 bzw. 260 Nm maximales Drehmoment bei 2500 U/min, 5,6 l/100 km, 127 g CO 2 /km. RENAULT 1/10