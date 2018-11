Facebook

Noch steckt der BMW M8 im Tarnkleid © BMW

Das neue BMW M8 Coupé tritt zum Endspurt auf dem Weg zur Serienreife an. Mit freundlichen Grüßen aus der M GmbH ist die Leistung des V8 mit zwei Turboladern auf mehr als 600 PS hinauf geschraubt worden, wovon die klappengesteuerte Abgasanlage fröhlich kündet. Eine Acht-Gang-Automatik verwalten das Schmalz, während Allrad es auf die Straße bringt.

Im Fahrmodus „Dynamic“ lässt der M8 kontrollierte Drifts zu. Darüber hinaus lässt sich bei deaktivierter Fahrstabilitätsregelung DSC der Modus 2WD für reinen Hinterradantrieb ohne einschränkende Regelsysteme aufrufen. Wenn man sich traut.

Modellvorstellung: BMW 8er Cabriolet Mit dem Coupé war nicht Schluss: Gerade hat BMW die Renaissance der 8er-Baureihe eingeläutet, bringen die Bayern auch schon das Cabrio in Stellung. Und zwar ein viersitziges mit Stoffverdeck, das pünktlich zum Saisonstart im März bei den Händlern stehen wird. BMW Mit einer Außenlänge von 4843, einer Breite von 1902, einer Höhe von 1339 Millimetern und einem Radstand von 2822 Millimetern entsprechen seine Abmessungen nahezu exakt jenen des Technikgeschwisterls in Coupéform. BMW Das Spannbügelverdeck streckt sich im geschlossenen Zustand straff über den Innenraum und verpasst dem Cabrio eine coupéartige Silhouette. Das Textilverdeck, das serienmäßig in Schwarz und optional in Anthrazit Silbereffekt ausgeführt ist, lässt sich per Tastendruck innerhalb von jeweils 15 Sekunden und bei einem Tempo von bis zu 50 km/h vollautomatisch öffnen beziehungsweise schließen. BMW Nach dem Öffnen faltet sich das Softtop feinsäuberlich unter einer Verdeckklappe zusammen, deren Oberflächenstruktur und Nahtbild mit der Instrumententafel, sowie den Tür- und Seitenverkleidungen im Innenraum übereinstimmt und zwei markante Hutzen auf Höhe der Fondsitze aufweist. BMW Und zwar vorerst mit zwei Motoren: Da wäre zum einen der 4 Liter großer V8-Benziner, der den M850i xDrive mit einer Leistung von 530 PS und einem maximalen Drehmoment von 750 Newtonmetern in 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt. BMW Und zum anderen der 3 Liter großen Reihensechszylinder-Diesel 840d xDrive, der seines Zeichens 320 PS und ein maximales Drehmoment von 680 Newtonmetern erwirtschaftet. Für den Sprintwert von 5,2 Sekunden braucht er sich nicht zu verstecken. BMW Gemeinsam haben die beiden Motoren, dass ihre Kraft über eine Acht-Gang-Automatik und Allrad auf die Straße gebracht wird – und zwar über eine Allradlenkung. Beim M850i haben natürlich auch die Jungs der M GmbH ihre Finger im Spiel und spendieren serienmäßig ein Sportdifferenzial für die Hinterachse, generell steuern sie die adaptive Dämpfung bei. BMW Sein Innerstes nach außen kehrend, ist das Cabrio serienmäßig mit einer Armaturentafel und Türbrüstungen sowie Sitzen aus Leder ausgestattet. Die beiden Lehnen der Rückbank kann man im Verhältnis 50:50 geteilt umklappen, was eine Durchlademöglichkeit in den Kofferraum frei macht. Bei geschlossenem Verdeck beträgt das Gepäckraumvolumen 350 Liter. BMW Ebenfalls immer dabei ist ein Windschutz, der im Fondbereich aufgestellt werden kann, um Luftverwirbelungen beim Offenfahren zu unterbinden. BMW Zusätzliches Wohlbefinden erzeugen die optionalen Nackenwärmer, deren Luftausströmer in die Kopfstützen des Fahrer- und des Beifahrersitzes integriert sind. BMW 1/10

Natürlich hat sich BMWs schnelle Eingreiftruppe hat sich außerdem das Fahrwerk noch einmal vorgenommen, die Bremsanlage (optional auch Carbon-Keramik), Differenzialsperre und auch die Lenkung beigesteuert. Die serienmäßigen 19 Zoll großen Leichtmetallräder werden ebenso wie die optionalen 20-Zöller mit Mischbereifung kombiniert.

Modellvorstellung: BMW 8er Coupé Aber das Luxussegment lässt BMW einfach nicht los – und hier ist es also, das brandneue 8er Coupé. An der Spitze des Modellangebots der Serienversionen steht das M850i xDrive Coupé, das von einem neuentwickelten 530 PS starken V8-Benziner angetrieben wird. Die Musik des 4,4 Liter große Motor intoniert die klappengesteuerte Sportabgasanlage. BMW Zeitgleich geht zur Markteinführung im November 2018 auch das 840d xDrive Coupé mit Reihensechszylinder-Diesel mit 320 PS an den Start. Das maximale Drehmoment des 3-Liters von 680 Newtonmetern steht schon bei 1750 Umdrehungen bereit. BMW Ihre Kraft liefern beide Motoren an ein weiterentwickeltes 8-Gang-Automatikgetriebe. Für eine manuelle Gangwahl stehen serienmäßig Schaltwippen am Lenkrad zur Verfügung. Allradantrieb ist bei beiden natürlich serienmäßig. BMW Mit Außenabmessungen von 4843 Millimetern in der Länge, 1902 Millimetern in der Breite und 1341 Millimetern in der Höhe sowie mit einem Radstand von 2822 Millimetern setzt sich der Zweitürer kraftvoll in Szene. BMW Flacher als jemals zuvor bei einem BMW sind die LED-Scheinwerfer ausgeführt. Optional wird das Laserlicht mit variabler Fahrbahnausleuchtung und „Selective Beam“ angeboten. BMW Als Reminiszenz an traditionelles Sportwagen-Design verfügt das Dach aus carbonfaserverstärktem Kunststoff über einen mittigen Einzug, der an die als „Double Bubble“ bekannte Doppelwölbung bei klassischen Rennfahrzeugen erinnert. BMW Im Innenraum ist die Anordnung von Dekorflächen auf den sportwagentypischen Übergang zwischen Mittelkonsole und Armaturentafel beschränkt. Die Sportsitze sind serienmäßig mit Leder bezogen. Auch die Türbrüstungen und die Armaturentafel in Lederausführung gehören zur Serienausstattung. BMW Die serienmäßig im Verhältnis 50:50 teilbare Fondsitzlehne kann zur Erweiterung des 420 Liter fassenden Gepäckraums umgeklappt werden. Der luxuriöse Charakter des neuen BMW 8er Coupé lässt sich mit hochwertigen Sonderausstattungen zusätzlich unterstreichen. Angeboten werden unter anderem der Display Key, Wireless Charging, Sitzklimatisierung sowie Glas-Applikationen für ausgewählte Bedienelemente. BMW Das Anzeige- und Bedienkonzept besteht aus der Instrumentenkombi mit 12,3 Zoll großem Bildschirm und dem 10,25 Zoll großen Display, auf dem sich die Informationen individualisiert darstellen lassen. BMW Für multimodale Interaktion kann der Fahrer die Lenkradtasten, den Controller, das Touch-Display sowie die Sprach- und die Gestensteuerung nutzen. Zur Serienausstattung gehört auch das Head-up-Display. BMW 1/10

Unter der Tarnfolie verstecken sich im Vergleich zum „normalen“ Coupé größere Lufteinlässe und diverse M-Insignien. Die vier in die Heckschürze integrierten Abgasendrohren können wir jetzt schon bewundern. Und das Coupé ist nur der Vorreiter: Den M8 wird es auch als Cabrio und Gran Coupé geben.