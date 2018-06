Facebook

Der Skoda Kodiaq RS beim Ritt durch die Grüne Hölle © SKODA

Mit dem Kodiaq verpasst Škoda erstmals einem SUV das flotte Kürzel RS: Und der hat soeben schon lange vor seiner Premiere bewiesen, dass er es zu Recht trägt – nämlich mit einem Rundenrekord auf der Nordschleife des Nürburgrings. Zwar ist es „nur“ die Bestzeit unter den siebensitzigen SUV, aber den 20,832 Kilometer langen Kurs durch die Grüne Hölle in weniger als zehn Minuten zu absolvieren, das kann sich mehr als sehen lassen. 9:29,84 Minuten sind es, um genau zu sein.

Fuchsröhre, Schwedenkreuz und Karussell – am Steuer des noch getarnten Topmodells saß eine, die die Rennstrecke in der Eifel kennt wie ihre Handtasche: Nordschleifen-Queen Sabine Schmitz startet regelmäßig in der Langstreckenmeisterschaft (VLN) und beim 24h-Rennen auf ihrer Hausstrecke. Als langjährige Fahrerin des „Ring-Taxis“ und als Moderatorin diverser Autoformate wurde sie einem breiten Publikum bekannt. Bis heute, so schätzt Schmitz, ist sie mehr als 30.000 Runden auf der Nordschleife gefahren.

Der neue 2-Liter-Turbodiesel mit 239 PS ist beim Kodiaq exklusiv dem RS vorbehalten und wurde für eine möglichst sportliche Klangkulisse einem Soundtuning unterzogen. Zudem verhalfen dem Allradler auch sein adaptives Fahrwerk inklusive Fahrprofilauswahl und Progressivlenkung zum Rundenrekord auf der Nordschleife. Seine Weltpremiere feiert der schnelle Kodiaq im Oktober auf dem Pariser Autosalon.