Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Wankelmotor des RO 80 war 1976 bahnbrechend © AUDI

Vielleicht war es eine spezielle Art des Neckarsulmer Humors - so bieder der K70 ausgefallen war, so futuristisch kam sein großer Bruder daher. Der RO 80 sollte die Speerspitze von NSU werden. Und so verpasste ihm Claus Luthe ein Blechkleid, das vor genau einem halben Jahrhundert wie das eines Raumschiffs gewirkt haben muss.