Der erste Transit von 1965 gilt als erster moderner Transporter © FORD

Den Ober-Bossen von Ford in Detroit schmeckte es gar nicht, dass die britischen und deutschen Tochterfirmen nach dem Zweiten Weltkrieg ihre eigenen Süppchen kochten. Deren Transporter schnappten sich gegenseitig die Kunden weg und das Gelbe vom Ei waren sie auch nicht, also gaben sie für den Nachfolger einen klaren Weg vor: Die Engländer durften tief in die technische Trickkiste greifen. Und die Teutonen mussten sich grummelnd um die Umsetzung der Ideen von der Insel kümmern - im Nachhinein das Beste, was dem ersten Transit passieren konnte.