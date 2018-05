Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Sion des deutschen Start-ups Sono Motors © SONO MOTORS

Schattenparken kommt für Sion-Fahrer nicht in Frage. Man hat ja schließlich nichts zu verschenken. „Unser Designer ist mit dieser Idee zehn Jahre lang von Vorstandsetage zu Vorstandsetage gegangen und keiner wollte es machen“, erzählt Julius Zimmer von Sono Motors über eine Eigenschaft des Sion, die ihn von allen anderen Elektroautos abhebt: Seine Karosserie ist zu großen Teilen mit Solarzellen beplankt und könnte damit klassische Pendlerfahrten revolutionieren. „Wir verwenden sehr hochwertige Zellen mit hohem Wirkungsgrad, die sogar diffuses Licht verarbeiten können. Damit schaffen wir es, die Reichweite pro Tag um 30 Kilometer zu steigern.“ Mehr also, als der durchschnittliche Österreicher am Tag mit dem Auto zurücklegt.

Modellvorstellung: Sono Sion Nein, das Design ist es wahrlich nicht, das uns an dem 4,11 Meter langen Sion des Münchner Start-ups Sion fasziniert, sondern zu allererst der Preis. 16.000 Euro sind für den Sion an sich hinzublättern. SONO MOTORS Die 30-kWh-Batterien, die für eine Reichweite von 250 Kilometern gut sein sollen, kann man entweder gegen einen monatlichen Tarif mieten oder man kauft sie für eine Summe von weniger als 4000 Euro dazu. SONO MOTORS 109 PS leistet der Elektromotor maximal, was für autobahntaugliche 140 km/h ausreicht. Auch die 500 Liter Kofferraum klingen alltagstauglich. Der Marktstart ist für 2019 anvisiert: Insgesamt benötigt das Unternehmen 5000 Reservierungen, um rechtzeitig mit der Serienproduktion zu starten. 1500 lagen bereits vor der Präsentation des Solarautos vor. SONO MOTORS Spannend ist die Selbstladefunktion namens „viSono“: Über die insgesamt 7,5 Quadratmeter auf der Karosserie erzeugen an einem wettertechnisch günstigen Tag bis zu 30 Kilometer. Schnellladefähig (50 kW) sind die Lithium-Ionen-Akkus auch. SONO MOTORS Clever ist auch das System namens „biSono“: Es erlaubt es dem Betreiber, den Strom aus der Batterie des Fahrzeugs zu entnehmen und weiteren Nutzern anzubieten. Mit einem Output von 6,6 kW lassen sich auch andere Elektroautos, aber auch Haushaltsgeräte laden. SONO MOTORS Und wenn man sogar den Strom teilen kann, verwundert es nicht, dass Sono Motors die Zukunft der Mobilität im Sharing-Bereich ortet. Der Sion wird deswegen ab Werk mit drei Mobilitätsdiensten ausgestattet sein: PowerSharing, CarSharing und RideSharing. Am 18. August startet der Sion auf eine Probefahrten-Tour durch Europa, die Stationen in mindestens zwölf Städten und sieben Ländern vorsieht. SONO MOTORS Aber wer steckt eigentlich hinter dem Projekt: Der Grundstein für Sono Motors haben Laurin Hahn und Jona Christians mit der Entwicklung eines Prototypen vor vier Jahren gelegt, bevor sie gemeinsam mit Navina Pernsteiner das Unternehmen gegründet haben. Im August 2016 startete die Crowdfunding-Kampagne, bei der statt der angepeilten 250.000 Euro rund 750.000 zusammenkamen. Auch Großinvestoren aus der Industrie sollen dahinter stehen. SONO MOTORS 1/7

Und nicht nur das: Der Sion kann den Strom aus seinen Akkus auch abgeben. „Die 220-Volt-Steckdose dient zum Beispiel dazu, sein E-Bike aufzuladen, oder am Strand eine Kühlbox anzuschließen. Vor allem Handwerker waren von dieser Idee besonders angetan, da sie ihre Geräte anschließen können, egal wo sie gerade arbeiten.“

Doch wer ist Sono Motors eigentlich? 2012 gegründet von Laurin Hahn und Jonas Christians, diente als erstes Versuchsobjekt ein alter Renault Twingo, dem man einen Elektromotor und Solarpaneele verpasste. Als die Münchner das Potenzial erkannten, begannen sie, die Sache seriös aufzuziehen und starteten im Juni 2017 eine groß angelegte Crowdfunding-Aktion. Der Erfolg war überragend: Die 3900 Vorbestellungen spülten 850.000 Euro in die Kassen. „Damit konnten wir die ersten zwei Prototypen finanzieren.“

Die erste Probefahrt im Sion offenbart Erstaunliches: Alles sitzt und passt erstaunlich gut, die 35-kWh-Batterien liefern genug Leistung für ansprechenden Vortrieb, und die Straßenlage ist das, was man durchaus als erwachsen bezeichnen kann. Betrachtet man die Schalter und Bedienelemente, wird schnell klar, warum: Zwar ist der Spaceframe-Rahmen aus Aluminium eine Eigenkonstruktion, zahlreiche Komponenten – von der Radaufhängung bis zum Wählhebel – stammen aber vom BMW i3. „Teile zuzukaufen, anstatt sie zu entwickeln, spart jede Menge Geld“, ergänzt Zimmer. „Und wir wollen den Sion ja für 16.000 Euro anbieten können.“ Ohne Akkus, wohlgemerkt, denn deren Preise sind noch ein echter Knackpunkt. Vorsichtig setzt man die Kosten mit 4000 Euro an, zu sehr schwanken die Preise.

Die Köpfe hinter dem Sono Sion: Jona Christians, Navina Pernsteiner und Julius Zimmer Foto © SONO MOTORS

Doch bis zum Serienstart Ende 2019 ist noch viel zu tun. Beim Design ist noch nicht das letzte Wort gesprochen und auch der Motor soll vom Heck unter die vordere Haube wandern, damit der Kofferraum – bereits jetzt mit 600 Litern alles andere als bescheiden – noch ein Stückchen größer wird. Beim Gewicht bleibt man bei knapp 1,4 Tonnen, was in Kombination mit dem 80 kW starken Motor nach dem NEFZ-Messprozedere eine Reichweite von 300 Kilometern ergibt. „Aber wir haben diesen Wert freiwillig auf 250 Kilometer herabgesetzt“, so Zimmer. Und damit ein so niedriger Preis sich überhaupt ausgeht, musste auch der Vertrieb neu erfunden werden: Es gibt nämlich keinen mehr. Gebaut wird nur auf Bestellung und ausgeliefert ausschließlich in Bremerhaven – ganz im Sinne der Umwelt. Zimmer: „Schließlich verursacht auch die Produktion von Autos, die sich in Schauräumen die Reifen platt stehen, CO 2 .“