Ein leuchtender Weihnachtsbaum auf dem Armaturenbrett oder eine blinkende Lichterkette an der Windschutzscheibe mögen hübsch aussehen. Aber sind sie auch erlaubt?

Manchmal mag man es gar nicht glauben, was einem im Straßenverkehr so alles entgegenkommt. Da sitzt doch tatsächlich der Weihnachtsmann am Steuer. Ein anderes Auto kommt festlich beleuchtet wie sein höchstpersönlicher Schlitten daher. Weihnachtlich mag das Schmücken des Autos ja sein – aber ist es auch erlaubt?