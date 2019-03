Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kippt die Branche? Wohl nicht. Doch die fetten Jahre gehen zu Ende. Sparen und Kooperieren sind angesagt © AP (Frank Augstein)

Der zur Schau getragene Optimismus und das kollektive Lächeln zählen zur Grundausstattung der Automanager auf den Messen. Das wird auch ab Mitte nächster Woche in Genf so sein, wo sich Hersteller aus aller Welt zum traditionellen Branchentreff versammeln. Der Salon in der Schweiz ist der wichtigste auf europäischem Boden, er ist Trendsetter und Muntermacher zugleich und bildet vor allem im noch jungen neuen Jahr die Stimmung der Industrie ab.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.