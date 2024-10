Nach den Raketenangriffen des Iran auf Israel hat die israelische Armee angekündigt, in den kommenden Stunden weiterhin "kraftvoll" im Nahen Osten angreifen zu wollen. "Die Luftwaffe arbeitet weiterhin mit voller Kapazität und heute Nacht werden wir im Nahen Osten weiterhin kraftvoll zuschlagen, wie das seit einem Jahr der Fall ist", erklärte Militärsprecher Daniel Hagari am Mittwoch. Er warf dem Iran vor, den Nahen Osten Richtung "Eskalation" zu treiben.

Ziel war demnach erneut die libanesische Hauptstadt Beirut. Die Armee attackiere "terroristische Ziele in Beirut", teilte die Armee am frühen Mittwochmorgen mit. Details nannte das Militär zunächst nicht. Die iranischen Raketenangriffe hätten keine Auswirkungen auf die Einsatzfähigkeit der Luftwaffe, hieß es.

Hochrangige Kommandeure ausgeschaltet

Bereits am Dienstag seien zwei hochrangige Kommandeure der Hisbollah ausgeschaltet worden. "Diese beiden Treffer sind ein schwerer Schlag für die Moral der Organisation", so Hagari. Israel werde die Hisbollah-Kommandeure und jeden, der die Bürger des Staates Israel bedrohe, weiter verfolgen.

Zuvor hatte sich bereits Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu mit scharfen Worten geäußert. "Der Iran hat heute Abend einen großen Fehler gemacht - und er wird dafür bezahlen", sagte Netanyahu dem israelischen Sicherheitskabinett nach Angaben seines Büros. Irans Angriff, bei dem am Dienstagabend knapp 200 Raketen auf Israel abgefeuert wurden und der zumindest einen Toten und mehrere Verletzte gefordert hat, sei gescheitert. In dieselbe Kerbe schlug auch Israels Armeechef Herzi Halevi.

„Wir werden entscheiden, wann wir den Preis fordern“

"Wir werden entscheiden, wann wir den Preis fordern und unsere präzisen und überraschenden Angriffsfähigkeiten demonstrieren werden", sagte Halevi. Dies geschehe auf Anweisung der Regierung. Wie genau ein Vergeltungsschlag aussehen könnte, teilte der israelische Generalstabschef nicht mit. Halevi zufolge hat Israel seine Fähigkeit gezeigt, den Erfolg seines Feindes zu verhindern. Grund sei das vorbildliche Verhalten der Zivilbevölkerung sowie seine starke Luftabwehr. Landesweit hatten Millionen Menschen gemäß den offiziellen Anweisungen Zuflucht in Bunkern und Schutzräumen gesucht.

Auch die US-Regierung bewertete den Raketenangriff auf Israel als "vereitelt und unwirksam". Dennoch handle es sich um eine "bedeutende Eskalation", sagte US-Sicherheitsberater Jake Sullivan in Washington. Das US-Verteidigungsministerium warnte den Iran vor weiteren Angriffen auf Israel. Pentagon-Sprecher Pat Ryder sagte: "Wir hoffen natürlich, dass sie das nicht tun, aber wir müssen natürlich auf diese Möglichkeit vorbereitet sein."

EU verurteilt Angriff

Die Europäische Union verurteilt den Angriff Irans auf Israel. "Der gefährliche Kreislauf von Angriffen und Vergeltungsmaßnahmen droht, außer Kontrolle zu geraten", schrieb der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell auf der Plattform X. Ein sofortiger Waffenstillstand in der gesamten Region sei erforderlich. Ähnlich äußerte sich EU-Ratspräsident Charles Michel. "Die EU ist bereit, die Bemühungen um eine Deeskalation und den Schutz der Zivilbevölkerung zu unterstützen", teilte der Belgier auf X mit.

Frankreich hat die iranischen Raketenangriffe ebenfalls scharf verurteilt. Die französische Regierung habe heute ihre militärischen Mittel im Nahen Osten mobilisiert, um die iranische Bedrohung abzuwehren, teilte der Élysée-Palast nach einer Sitzung des Verteidigungs- und Sicherheitsrats mit. Präsident Emmanuel Macron habe bekräftigt, dass die proiranische Hisbollah-Miliz ihre terroristischen Aktionen gegen Israel einstellen müsse. Macron forderte zudem, dass Israel seine Militäreinsätze im Libanon so schnell wie möglich beenden solle. Es seien bereits jetzt zu viele Zivilisten Opfer dieser Operationen. Die Souveränität und territoriale Integrität des Libanon müssten wiederhergestellt werden.

Briten verurteilen Angriff

Das britische Militär hat sich nach Angaben von Verteidigungsminister John Healey am Abend an Versuchen beteiligt, eine weitere Eskalation im Nahen Osten zu verhindern. "Ich verurteile den Angriff des Irans auf Israel aufs Schärfste", teilte Healey auf der Plattform X mit und dankte den Beteiligten des britischen Militärs für ihren Mut und ihre Professionalität. "Das Vereinigte Königreich steht voll und ganz hinter Israels Recht, sein Land und seine Bevölkerung gegen Bedrohungen zu verteidigen", betonte der Verteidigungsminister weiter. Einzelheiten zu der genauen Art der britischen Beteiligung nannte er nicht.

Das iranische Außenministerium teilt unterdessen auf X mit, die Aktion des Landes sei abgeschlossen - es sei denn, Israel entscheide sich für weitere Vergeltungsmaßnahmen. Das iranische Vorgehen sei ein Akt der Selbstverteidigung nach Artikel 51 der UN-Charta gewesen. Israels Unterstützer hätten nun eine erhöhte Verantwortung dafür, "die Kriegstreiber in Tel Aviv" zu zügeln.

Angriffe im TV gefeiert

Im iranischen Staatsfernsehen sind die Raketenangriffe gefeiert worden. Nach Verkündung der Angriffe auf Israel durch die iranischen Revolutionsgarden lobte ein Moderator im Staatsfernsehen am Dienstag "das mutige iranische Volk" für die Attacken. Zu Bildern von in den Himmel abgeschossenen Raketen spielte der Sender fröhliche Musik. Außerdem zeigte er Aufnahmen von feiernden Menschen in mehreren iranischen Städten, die Fahnen der libanesischen Hisbollah-Miliz und deren am Freitag von Israel getöteten Chef Hassan Nasrallah hochhielten.