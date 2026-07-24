Mit den steigenden Temperaturen zieht es wieder viele Einheimische und Gäste an die Tiroler Seen. Die Gewässer sind aber auch wertvolle Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten. Die heimischen Arten werden aber immer häufiger von invasiven Arten unter Druck gebracht, die oft unbemerkt über Ausrüstung und Freizeitgeräte vom Menschen eingeschleppt werden und unter Umständen ökologischen Schaden verursachen.

In Tirol wurden in den vergangenen Jahren bereits die Wandermuschel, der Galizische Sumpfkrebs und der Sonnenbarsch nachgewiesen. Neu hinzugekommen sind das Australische Nadelkraut sowie der Amerikanische Sumpfkrebs. Viele invasive Arten bleiben zunächst unauffällig, können sich jedoch rasch ausbreiten. Besonders im Fokus steht die Quaggamuschel, die zwar in Tirol bislang nicht festgestellt wurde, sich in Europa aber stark ausbreitet. Sie kann die Gewässerinfrastruktur sowie heimische Arten erheblich beeinträchtigen.

Gefahr für heimische Edelkrebse

Gefährdet ist auch der heimische Edelkrebs, der nur noch in wenigen Tiroler Seen vorkommt, etwa durch die Krebspest. Deren Auftreten wurde im Vorjahr etwa im Achensee nachgewiesen. Ausgelöst wird die Erkrankung durch einen aus Nordamerika stammenden pilzähnlichen Erreger, gegen den heimische Flusskrebse keine natürliche Immunabwehr besitzen. Für die Tiere verläuft die Krankheit in der Regel tödlich. Für Menschen und Haustiere besteht keinerlei Gefahr. Auch die Wasserqualität der Tiroler Badegewässer wird durch die Krebspest nicht beeinträchtigt.

Einfache Maßnahmen zum Schutz

Zum Gewässerschutz beitragen kann jeder mit einfachen Maßnahmen, indem etwa Boote, Stand-Up-Paddle-Boards, Kanus und Tauchgeräte nach der Nutzung gründlich gereinigt und vollständig getrocknet werden. Ebenso gilt es Schwimmschuhe, Badesachen, Kescher und Wasserspielzeug vor dem Wechsel in ein anderes Gewässer zu säubern und natürlich: Tiere und Pflanzen aus Aquarien oder Gartenteichen niemals in der freien Natur aussetzen!

„Ist eine invasive Art einmal etabliert, lässt sie sich kaum mehr zurückdrängen. Umso wichtiger ist Vorsorge und Bewusstsein. Jede und jeder kann dazu beitragen, unsere Seen zu schützen", appelliert Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler. „Unsere Seen zählen zu den wertvollsten Naturräumen Tirols.“