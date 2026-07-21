Die West-Bahn könnte ab dem nächsten Fahrplan-Wechsel bis nach Kärnten und weiter bis nach Lienz in Osttirol fahren.

Das zeigen Anmeldungen bei der Schienen-Control.

Die Schienen-Control ist eine Behörde in Österreich.

Sie kümmert sich um den Bahn-Verkehr.

Noch ist aber nicht sicher, ob die neuen Zug-Verbindungen wirklich kommen.

Auch ist noch nicht sicher, ob die Züge schon ab Mitte Dezember fahren.

Seit März dieses Jahres fährt die West-Bahn schon bis nach Villach.

Villach ist ein wichtiger Bahn-Knoten in Südösterreich.

Ein Bahn-Knoten ist ein Ort, an dem viele Bahn-Strecken zusammenkommen.

Bisher fährt die West-Bahn vom Wiener Hauptbahnhof über Graz, die Koralm-Bahn und Klagenfurt nach Villach.

Ab 13. Dezember könnte sie auch von Wien West über Salzburg, die Tauern-Bahn und Spittal-Millstätter See fahren.

Das zeigt eine weitere Anmeldung bei der Schienen-Control.

Außerdem gibt es eine Anmeldung für eine Verbindung vom Wiener Hauptbahnhof nach Lienz.

Die Strecke führt über die Koralm-Bahn, Klagenfurt, Villach und Spittal-Millstätter See.

Ab Mitte Dezember könnte die West-Bahn auch von Wien West nach Saalfelden fahren.

Außerdem denkt die West-Bahn über eine Zug-Verbindung nach Budapest-Kelenföld nach.

Das steht auf der Internet-Seite der Schienen-Control.

Es geht auch darum, ob es genug Züge gibt

Hans Peter Haselsteiner hat schon vor mehr als einem Jahr gesagt, dass er mehr Zug-Verbindungen von Villach über Oberkärnten bis nach Lienz möchte.

Damals kündigte er an, dass die West-Bahn die neue Koralm-Bahn-Strecke nutzt.

Ein Sprecher der West-Bahn sagte am Dienstag zur Austria Presse Agentur, dass die neuen Zug-Verbindungen das Ziel der West-Bahn sind.

Die Austria Presse Agentur wird kurz APA genannt.

Sie ist die größte Nachrichten-Agentur in Österreich.

Der Sprecher sagte aber auch, dass es derzeit nicht sicher ist, ob die neuen Zug-Verbindungen schon ab Dezember möglich sind.

Ein Grund dafür ist, dass nicht genug Züge zur Verfügung stehen.

Auch viele andere Bahn-Unternehmen in Europa haben derzeit dieses Problem.