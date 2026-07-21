Die West-Bahn könnte ab dem nächsten Fahrplan-Wechsel bis nach Kärnten und weiter bis nach Lienz in Osttirol fahren.
Das zeigen Anmeldungen bei der Schienen-Control.
Die Schienen-Control ist eine Behörde in Österreich.
Sie kümmert sich um den Bahn-Verkehr.
Noch ist aber nicht sicher, ob die neuen Zug-Verbindungen wirklich kommen.
Auch ist noch nicht sicher, ob die Züge schon ab Mitte Dezember fahren.
Seit März dieses Jahres fährt die West-Bahn schon bis nach Villach.
Villach ist ein wichtiger Bahn-Knoten in Südösterreich.
Ein Bahn-Knoten ist ein Ort, an dem viele Bahn-Strecken zusammenkommen.
Bisher fährt die West-Bahn vom Wiener Hauptbahnhof über Graz, die Koralm-Bahn und Klagenfurt nach Villach.
Ab 13. Dezember könnte sie auch von Wien West über Salzburg, die Tauern-Bahn und Spittal-Millstätter See fahren.
Das zeigt eine weitere Anmeldung bei der Schienen-Control.
Außerdem gibt es eine Anmeldung für eine Verbindung vom Wiener Hauptbahnhof nach Lienz.
Die Strecke führt über die Koralm-Bahn, Klagenfurt, Villach und Spittal-Millstätter See.
Ab Mitte Dezember könnte die West-Bahn auch von Wien West nach Saalfelden fahren.
Außerdem denkt die West-Bahn über eine Zug-Verbindung nach Budapest-Kelenföld nach.
Das steht auf der Internet-Seite der Schienen-Control.
Es geht auch darum, ob es genug Züge gibt
Hans Peter Haselsteiner hat schon vor mehr als einem Jahr gesagt, dass er mehr Zug-Verbindungen von Villach über Oberkärnten bis nach Lienz möchte.
Damals kündigte er an, dass die West-Bahn die neue Koralm-Bahn-Strecke nutzt.
Ein Sprecher der West-Bahn sagte am Dienstag zur Austria Presse Agentur, dass die neuen Zug-Verbindungen das Ziel der West-Bahn sind.
Die Austria Presse Agentur wird kurz APA genannt.
Sie ist die größte Nachrichten-Agentur in Österreich.
Der Sprecher sagte aber auch, dass es derzeit nicht sicher ist, ob die neuen Zug-Verbindungen schon ab Dezember möglich sind.
Ein Grund dafür ist, dass nicht genug Züge zur Verfügung stehen.
Auch viele andere Bahn-Unternehmen in Europa haben derzeit dieses Problem.