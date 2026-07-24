Sonne, Strand und Meer: Auch die Promis und Royals schalten in den Sommermonaten einige Gänge zurück und geben in den sozialen Medien Einblicke in Kurztrips und Urlaubsaktivitäten. Während Schauspielerin Jessica Alba es sich in Österreich gut gehen lässt, waren Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) auf Heimatbesuch.

Im Rahmen der „Invictus Games“ reiste er nach England und absolvierte eine Reihe von Terminen. Am Plan standen Gerichtstermine sowie ein geheimes Treffen mit Vater Charles und Ehefrau Camilla. Das Verhältnis zu seiner Familie gilt seit Jahren als zerrüttet, es soll die erste Annäherung in vier Jahren gewesen sein. Auch Meghan und die gemeinsamen Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) verbrachten Zeit mit ihren Großeltern.

Harry und Meghan in Europa: Besuch von Dianas Grab und Urlaub in Portugal

Auf Instagram gibt Meghan Einblicke in die letzten Wochen und teilt einige Urlaubsschnappschüsse. Wie britische Medien berichten, sollen sie auch Althorp, dem Sitz der Familie Spencer, gewesen sein. Auf einer Insel des Anwesens soll das Grab von Harrys Mutter Prinzessin Diana liegen. Auf einem der Fotos sind die Kinder und Harry mit Blumensträußen in einer Allee zu sehen.

Danach soll die vierköpfige Familie nach Portugal gereist sein. Ein Foto zeigt das portugiesische Restaurant „O Melidense“, Berichten zufolge sollen sie dort ein Haus besitzen. Auch Prinzessin Eugenie hat mittlerweile in Portugal eine zweite Heimat gefunden und lebt dort mit ihrer Familie einen Großteil des Jahres. Sie sollen sich ein eigenes Reich in Comporta, südlich von Lissabon, geschaffen haben. Eugenie lebt dort zurückgezogen mit Ehemann Jack Brooksbank sowie ihren zwei gemeinsamen Söhnen August (*2021) und Ernest (*2023). Ob es ein Treffen mit seiner Cousine gab, ist nicht bekannt.

Andere Bilder zeigen die Familie am Meer oder gemeinsam mit ihren Kindern im Pool. Prinz Archie durfte zudem ins Cockpit eines Flugzeuges und sich auf den Sitz des Piloten setzen. Herzogin Meghan fügt zudem ein süßes Pärchenfoto mit Ehemann Harry hinzu. Die beiden wirken gelöst und sitzen lachend gemeinsam am Tisch.

Rückzug aus dem Königshaus und Umzug nach Kalifornien

2018 gab der britische Royal der gebürtigen Amerikanerin das Ja-Wort. 2019 erblickte Sohn Archie das Licht der Welt, 2021 machte Tochter Lilibet das Familienglück komplett. Mittlerweile haben Meghan und Harry ihre offiziellen Funktionen zurückgelegt, 2020 folgte der Rückzug aus der Königsfamilie. Mittlerweile haben sich die beiden ein neues Leben in Kalifornien aufgebaut. Das Verhältnis zur britischen Königsfamilie gilt seitdem als zerrüttet.