Eine Mountainbike-Runde durch die idyllische Bergkulisse, ein kühles Bier zur Erholung, eine Schwimmrunde beim Stanglwirt - „Dark Angel“-Star Jessica Alba hat sich zur Sommerfrische für eine Reise nach Tirol entschieden. Die 45-jährige Hollywood-Schauspielerin genießt den Urlaub mit ihrer besten Freundin Kelly Sawyer Patricof, einer einflussreichen Unternehmerin und Philanthropin, und erkundet die Umgebung von Kitzbühel.

Auf Instagram teilte Alba am Donnerstag einige Schnappschüsse und Videos von ihren Urlaubsaktivitäten. Diese zeigen die beiden auf einer Radtour, bei einem Bergbauernhof mit Kühen oder in der Tennishalle. Kurz gesagt: Ein entspannender Wellness-Trip sieht für viele wohl ganz anders aus. „Wenn man seine beste Freundin zu einem ‚Wellness-Urlaub‘ überredet … und daraus dann irgendwie ein richtiges Fitness- und Abenteuer-Retreat wird“, scherzt Alba auf Instagram.

„Zum Glück ist Kelly immer dabei“

Die Darstellerin aus dem Tanzfilm „Honey“ zeigt sich dankbar, dass ihre beste Freundin das alles motiviert mitmacht: „Zum Glück ist Kelly Sawyer immer dabei“, freut sich Alba. Auch der Instagram-Account der Tirol-Werbung hat das Posting bereits kommentiert: „Das meinen wir in Tirol mit Wellness.“

Nicht der erste Tirol-Besuch

Dass sich Alba umgeben von den malerischen Alpen rund um Kitzbühel sehr wohlfühlt, hat sie schon im Juni gezeigt. Da wurde die 45-Jährige bei einem Event der WorldChanger Foundation im berühmten Stanglwirt gesehen. Bereits vor zwei Jahren legte Alba außerdem auf ihrer Europareise einen Stopp beim Stanglwirt in Kitzbühel ein. Damals waren auch noch ihr Ex-Mann Cash Warren sowie ihre drei Kinder (*2008, *2011 und *2017) mit dabei. Mittlerweile hat sich das Paar getrennt und die Ehe ist geschieden.

Nach ihrer Auszeit im Herzen der Alpen geht es für die US-Schauspielerin, die einst auch die Make-Up-Marke Honest Beauty gegründet hatte, zurück ans Filmset. Gerade wird an der Netflix-Neuverfilmung von „30 über Nacht“ gearbeitet, in der neben dem „Sin City“-Star auch Jennifer Garner (54) und Judy Greer (51) zu sehen sein sollen.