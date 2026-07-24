Gegen 15.30 Uhr schrillten am Donnerstagnachmittag die Sirenen bei der Freiwilligen Feuerwehr Edelstauden und der Freiwilligen Feuerwehr Kleinfrannach. Unter dem Alarmstichwort „Traktorunfall mit eingeklemmter Person“ ging es für die Wehren nach Kittenbach, das zwischen den Gemeinden Pirching am Traubenberg und Kirchbach-Zerlach liegt. Nur wenige Stunden vorher sorgte ein weiterer Traktoreinsatz in der Südoststeiermark für Aufsehen: In Unterpurkla stand ein Traktor mit Ballenpresse in Vollbrand.

Lenker befreite sich selbst

„Beim Eintreffen am Einsatzort konnte glücklicherweise entgegen der Erstmeldung festgestellt werden, dass der Lenker sein Fahrzeug unverletzt verlassen konnte“, berichtet man seitens der FF Edelstauden. Der Traktor steckte allerdings tief im Graben am Rande des Ackers fest. In Rücksprache mit der Polizei wurde er mit einem Bagger der Gemeinde Pirching am Traubenberg sowie der Seilwinde des Lösch- und Bergungsfahrzeugs aufgerichtet und aus dem Graben geborgen. Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz beendet.