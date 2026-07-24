Eine 71-jährige Frau und ihr Ehemann kochten Donnerstagnachmittag in Velden Hühnerfutter in einem Futterdämpfer. Die äußere Schicht des Dämpfers war mit Öl gefüllt, das durch das Feuer erhitzt wurde. Als die erhitzte Masse von der Frau in einem am Boden stehenden Behälter gekippt wurde, kam es zu einer Explosion oder Verpuffung mit einer Stichflamme, von der die Frau erfasst wurde.

Die Frau erlitt schwere Verbrennungen und wurde nach medizinischer Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ARA 3 in das Universitätsklinikum nach Graz geflogen. An der Aufarbeitungsküche des landwirtschaftlichen Nebengebäudes entstand erheblicher Sachschaden. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang folgen.