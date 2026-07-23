Nachdem der KAC jüngst Travis St. Denis verpflichtete, der am Flügel sowie am Center spielen kann, wurde bekannt, dass der Ex-Bulle auch beim VSV kurz auf der Liste stand. Urteil: Zu teuer. Villach werden aktuell ob des spärlich gesäten Center-Markts recht viele Flügelspieler angeboten, deren Zeiten als Center schon lange zurückliegen. Da wird lieber noch ein, zwei Wochen abgewartet, der neue Erstliniencenter muss nämlich sitzen. Man hofft, dass sich der eine oder andere noch in Topligen oder bei namhafteren Klubs verpokert. Ein Mittel, das beispielsweise Bozen schon oft erfolgreich angewandt hat.

Die Cracks halten sich indes weitestgehend individuell fit, die Österreicher schon zusammen am Stadthallen-Eis oder in der Kraftkammer bei Fitnesscoach Niki Petrik, Keeper Joe Cannata ist auch schon wieder angereist. Bis spätestens 3. August müssen dann alle da sein, dann stehen ein zweitägiges Teambuilding-Event, organisiert von Kapitän Alexander Rauchenwald, sowie Auftakt-Gespräche mit Headcoach Pierre Allard an. Am 10. erfolgt der offizielle Trainingsstart. Eines zeigten dem Cheftrainer aber bereits die Zahlen der Tests: Allard, früher ja Athletik-Coach in der NHL, hat das Sommerprogramm wirksamer gemacht, die Spieler gehen mit einer höheren Grundfitness in die Vorbereitung.

Für einige Kärntner geht es demnächst in die andere Richtung

In die andere Richtung geht‘s für einige Cracks im August: u. a. Paul Sintschnig, Nico Uschan (Halifax), David Waschnig, Johannes Dobrovolny (Des Moines/beides CHL), NHL-Crack Marco Kasper (Detroit) oder Ex-KAC-Crack Gregor Biber (Utah) tauschen die „Sunshine Hockey League“ in Ferlach gegen das Eis in Übersee.