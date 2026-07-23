Der Preis für Rohöl der Referenzsorte Brent ist am Donnerstag zwischenzeitlich auf 100 US-Dollar je Barrel (159 Liter) gestiegen (87,85 Euro). Damit setzt sich die durch den Iran-Krieg ausgelöste Ölpreisrally angesichts der anhaltenden Angriffe im Iran-Krieg fort. Die 100-Dollar-Marke wurde zum ersten Mal seit Mai durchbrochen.

Die Spritpreise ziehen immer weiter nach oben. Laut aktueller ÖAMTC-Auswertung kostet ein Liter Diesel im Median derzeit 2,009 Euro, Super 1,878 Euro. Der Medianwert ist jener Preis, der genau in der Mitte aller Preismeldungen liegt. In der Woche vor Beginn des Iran-Kriegs im Februar kostete Benzin noch 1,52 Euro pro Liter, Diesel 1,57 Euro.

Am Höhepunkt der Preisrallye Ende März lag der bundesweite Median für Benzin bei rund 1,9 Euro und für Diesel bei rund 2,2 Euro.