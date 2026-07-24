Wie wird das Wetter beim Villacher Kirchtag? Wir haben bei den Expertinnen und Experten von GeoSphere Austria nachgefragt.

Die erste Prognose stimmt durchaus zuversichtlich. Nach einem etwas wechselhaften Start dürfte sich im Laufe der Woche immer mehr die Sonne durchsetzen.

Unbeständiger Auftakt

Am Sonntag zeigt sich das Wetter zunächst noch von seiner unbeständigen Seite. Im Laufe des Nachmittags ziehen immer wieder Wolken durch, dazu sind Regenschauer und vereinzelt auch Gewitter möglich. Mit Temperaturen um 25 Grad bleibt es aber sommerlich.

Auch der Montag wird noch ein Übergangstag. Neben einigen Wolken kann es noch den einen oder anderen kurzen Schauer geben, die Temperaturen bleiben mit rund 25 Grad angenehm.

Viel Sonnenschein ab Dienstag

Ab Dienstag schaut es dann richtig gut aus: Hochdruckeinfluss bringt viel Sonnenschein und die Temperaturen steigen von Tag zu Tag an. Im Laufe der Woche sind Werte um die 30 Grad zu erwarten. Extreme Hitze ist nach derzeitigem Stand nicht in Sicht – dafür sommerliches Kirchtagswetter, das auch am Abend angenehm bleiben dürfte.