Schon vor dem großen Auftakt des 81. Villacher Kirchtags am kommenden Sonntag scheint das ganze Land in Richtung Draustadt zu blicken. Für Aufmerksamkeit sorgten zuletzt etwa die Diskussion rund um geplante Gutachten für Pferde, um beim traditionellen Umzug teilnehmen zu dürfen oder die Ankündigung des hohen Besuchs aus der Bundespolitik – Bundeskanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler und Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner werden den Kirchtag besuchen. Nun kommt ein weiterer Programmpunkt hinzu, der den Villacher Kirchtag österreichweit ins Rampenlicht rückt: Am Donnerstag, dem 30. Juli, wird der Ö3-Wecker live vom Villacher Kirchtag senden.

Moderiert wird die Sendung von Gabi Hiller und Philipp Hansa, die vor einem Jahr in die Fußstapfen von Robert Kratky getreten sind. Für das Duo wird eigens ein kleines Studio am Villacher Rathausplatz eingerichtet. Von dort aus melden sich Hiller und Hansa zwischen 5 und 9 Uhr früh live aus dem Herzen des Villacher Kirchtags und bringen die besondere Stimmung des Traditionsfestes in Österreichs Haushalte.

Kirchtagslader mit dabei

Für die vierstündige Livesendung hat sich das Ö3-Team ein umfangreiches Programm einfallen lassen. Mit Details hält man sich noch bedeckt, ein Programmpunkt steht allerdings bereits fest: Hiller und Hansa treffen auf die Kirchtagslader. Wer den Ö3-Wecker kennt, darf wohl davon ausgehen, dass es nicht bei einem gewöhnlichen Interview bleiben wird.

Zweite Livesendung aus Villach für Hiller

Für Hiller ist es nicht das erste Mal, dass sie aus Villach live für Ö3 moderiert. Bereits 2019 war sie mit dem Ö3-Weihnachtswunder in der Draustadt zu Gast. Damals wurde der Hans-Gasser-Platz für mehrere Tage zum Mittelpunkt der österreichweiten Spendenaktion. Am Ende stand die beeindruckende Summe von 3,8 Millionen Euro, deren Verkündung von Hunderten Villacherinnen und Villachern vor Ort lautstark bejubelt wurde.