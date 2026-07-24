Als ob 1200 Höhenmeter, eine Wegstrecke von über 16 Kilometern und brütende Hitze nicht schon genug der Buße wären. Nein, am Ende der Wallfahrt „Über den Kofel“ von Leisach (Osttirol) nach Maria Luggau musste die Autorin auch noch nach der Entledigung der Bergschuhe auf einen Reißnagel treten. Schmerzhaft, sehr schmerzhaft.

„Das ist mir auch neu“, schmunzelte die effiziente „Erste Hilfe“ namens Antonia Prünster, ihres Zeichens Betreiberin des Standls vor der Basilika. Im Nu war die Wunde desinfiziert, versorgt und fachmännisch verbunden. Nun konnte zum gemütlichen Teil der Wallfahrt übergegangen werden, zu kalten Getränken und Eis, die Prünster sofort griffbereit hatte. So obligatorisch wie der Gang in das Gotteshaus, die kurze Andacht und das Anzünden von Kerzen ist, ist auch der Besuch bei Antonia Prünster, der rüstigen 78-jährigen Kauffrau.

40-Jahr-Jubiläum

Von Mai bis Ende Oktober ist Prünster, Mutter zweiter Töchter und eines Sohnes, jeden Tag zwischen 9 und 16 Uhr vor der Basilika, der Pfarrkirche Maria Schnee in Maria Luggau, anzutreffen. „Nächstes Jahr feiern das Standl und ich einen runden Geburtstag“, verrät die gebürtige Osttirolerin. Ganze 40 Jahre werden es dann sein, in denen die ursprüngliche Heinfelserin Souvenirs aller Art verkauft. Rosenkränze, Kerzen, Schlüsselanhänger, Halsketten, Christophorus-Artikel, Spruchtafeln, Kaffeetassen und vieles mehr können bei der Rentnerin im Unruhestand erworben werden. Wer aber nur Durst hat, etwas unter dem Sonnenschirm sitzend verweilen und mit der Kauffrau plaudern möchte, ist auch goldrichtig.

„Es gab noch keinen Tag, an dem ich nicht gerne zum Standl gegangen wäre. Die vielen unterschiedlichen Menschen, die interessanten Gespräche und freudigen Wiedersehen sind einfach schön“, beschreibt die fünffache Großmutter ihre Passion. Ehemann Franz, der sie 1969 in Lesachtal holte, muss seine Antonia in den Sommermonaten mit den Wallfahrern „teilen“, wird dafür aber den Rest des Jahres verwöhnt. Gemeinsame Ausflüge oder Thermenaufenthalte in Slowenien stehen da auf dem Programm.

Antonia Prünster (78) führt ein Souvenirgeschäft bei der Basilika in Maria Luggau © Karin Nagele

„Angefangen haben wir nach unserer Hochzeit im Prinzip bei null“, erinnert sich Prünster, die in Thal ihre kaufmännische Lehre absolviert hat. Gemeinsam mit Franz wurde in Maria Luggau ein Spar-Geschäft aufgebaut. Die Schwiegermutter von Antonia betrieb parallel dazu das Standl vor der Wallfahrtskirche. „Gleicher Platz, gleiche Standlgröße, aber ein anderes Sortiment“, sagt Prünster. Neben den wenigen Souvenirs wurden auch Wurst, Käse, Rosinen, Lebzelten oder Nähzubehör angeboten, da es im Kloster eine Nähschule gab. „Eine Kundschaft hat zehn Scheiben Extrawurst bestellt, die nächste Knöpfe, Nähseide und Garn“, erinnert sich die dreifache Mutter.

Das Kloster in Maria Luggau © KK/Diözese Gurk

Nach dem Tod der Schwiegermutter führte Prünster das Standl weiter und stellte das Sortiment um. Frischwaren konnten fortan im Betrieb von Ehemann Franz erworben werden. Nach der Pensionierung von Antonia und Franz Prünster übernahm Sohn Roland das Geschäft. Dieser verunglückte im November 2021 bei einem Helikopterabsturz. „Ein furchtbarer Einschnitt in unser aller Leben“, so Prünster weiter. Im März 2022 wurde das Geschäft endgültig geschlossen.

„Das Standl war und ist über all die Jahre ein Ort der Begegnung. Zum einen bin ich von Haus aus sehr gerne für Menschen da, zum anderen macht es mir große Freude und hält mich jung“, lautet ihre Devise. So lange wie möglich aktiv bleiben und zum Standl gehen, das wünscht sich die Kauffrau aus Passion und Leidenschaft.