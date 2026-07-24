Das Land Kärnten hat vor rund einem Monat – deutlich früher als erwartet – das Hypo-Kapitel geschlossen. Wie berichtet hat es den zur Hypo-Heta-Abwicklung vor zehn Jahren gegründeten Kärntner Ausgleichszahlungsfonds (KAF) vorzeitig an den Bund übergeben und damit den Schuldenstand des Landes um 450 Millionen Euro reduziert. Für viele mag das ein Grund sein, die Hypo geistig zu den Akten zu legen. Beim Klagenfurter Steuerberater Johann Neuner ist das anders. Laut seiner Berechnung, bei der er den Milliarden-Schaden des Bundes ausklammert, ist Kärnten sogar mit einem Millionenplus aus der Causa ausgestiegen. „Es wird also völlig zu unrecht behauptet, dass die Hypo für den hohen Schuldenstand verantwortlich ist“, ist er überzeugt.

Zwar habe das Land 1,2 Milliarden Abschlagszahlung an den Bund zahlen müssen. Doch es seien auch Millionen in die Landeskasse geflossen. Der größte Posten sind 809 Millionen Euro Erlös durch den Verkauf der Hypo-Anteile an die Bayern LB. Ebenfalls auf der Plusseite stehen in Neuners Argumentation 140 Millionen Haftungsprovisionen, 22 Millionen Sonderdividende, 350 Millionen Heta-Quote und die oben genannten 450 Millionen Euro vom Kärntner Ausgleichsfonds. Damit kommt er zu dem Schluss, dass 571 Millionen Euro dem Land geblieben sind.

Am Rand des Bankrotts

Kärntens Finanzreferentin Gaby Schaunig beurteilt die Situation anders. Die SPÖ-Politikerin betont: „Die Hypo/Heta war nicht so sehr ein Schuldenthema für Kärnten, sondern vielmehr ein Haftungsthema: der Verkauf der Bank unter Beibehaltung der Haftungen hat Kärnten an den Rand des Bankrotts gebracht. Einnahmen aus diesem hochriskanten Geschäft nun als Erfolg zu feiern, scheint nicht angezeigt.“ Vielmehr sei es erfreulich, dass das Kapitel nun abgeschlossen werden kann.

Es sei gelungen, die Hypo-Causa so zu bereinigen, dass für das Land kein Schuldenproblem entstanden ist. Denn dieses sei auf die Finanzpolitik der Jahre 2000 bis 2012 zurückzuführen. In den Jahren 2002 bis 2025 hat das Land insgesamt 3,39 Milliarden Euro Schulden aufgebaut, davon mehr als zwei Drittel (2,14 Milliarden) 2003 bis 2012. Gleichzeitig sei Landesvermögen im Wert von 1,564 Milliarden Euro verkauft worden und seien Schritte gesetzt worden, die bis heute negativ auf das Budget wirken wie Verkauf von Wohnbauförderungsdarlehen.