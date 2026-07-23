Nach den Abgängen von Tom Ritzy Hülsmann und Ammar Helac war der TSV Hartberg lange auf der Suche nach einer neuen Nummer eins für die kommende Saison, diese ist nun beendet. Armin Pecsi wird der neue Schlussmann der Oststeirer, der 21-jährige ungarisch-österreichische Doppelstaatsbürger kommt leihweise für eine Saison vom FC Liverpool.

„Ich freue mich sehr, jetzt beim TSV Hartberg zu sein. Der Verein verfolgt einen klaren Weg, junge Spieler weiterzuentwickeln und gleichzeitig erfolgreich zu sein – genau das hat mich von Anfang an überzeugt. Ich habe das Vertrauen des Vereins schon in den ersten Gesprächen gespürt und bin jetzt froh, hier zu sein“, sagte Pecsi. Der 1,90 Meter große Tormann war in der abgelaufenen Saison Stammtormann der zweiten Mannschaft bei Liverpool und hat bereits ein Länderspiel für Ungarn absolviert. „Ich finde es großartig, dass uns auch in dieser Saison von einem der größten Klubs Europas eines der größten Torhütertalente anvertraut wird. Das spricht einfach für den TSV Hartberg, weil auf dieser Position in den vergangenen Jahren immer sehr gut gearbeitet wurde“, erklärte Trainer Markus Schopp. Das Tormanngespan wird von Luka Maric und Harald Postl ergänzt.