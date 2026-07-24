Die Auslosung für die 1. ÖFB-Cup-Runde brachte für Regionalligist Deutschlandsberg mit Amstetten nicht den erhofften Zuschauermagneten. „Der Kracher ist es nicht“, gesteht auch DSC-Präsident Klaus Josef Suppan, der mit etwa 700 Besuchern rechnet. „Aber gegen Amstetten haben wir schon einmal gewonnen, ich gehe davon aus, dass wir etwas Licht haben.“ Fast auf den Tag genau vor acht Jahren zwangen die Steirer den niederösterreichischen Zweitligisten ebenfalls in Cup-Runde eins mit 4:2 in die Knie.

Auf Seiten der Deutschlandsberger damals wie heute bereits dabei: Claudio Lipp. Der 35-jährige Kapitän ist ein wahres Vereins-Urgestein. Am Wildbachberg wenige Minuten vom Stadion aufgewachsen trägt der Rechtsverteidiger nach Stationen bei Kapfenberg, Weiz, Kalsdorf und Kindberg seit 2013 Blau-Gelb. „Der Verein ist meine Verbundenheit mit zuhause, mein Vater und meine ältesten Freunde schauen bei jedem Heimspiel zu“, sagt Lipp, der seinen Lebensmittelpunkt mittlerweile in Graz hat und in Kalsdorf als Deutsch- und Sportlehrer tätig ist.

Claudio Lipp: „Da gehöre ich zur aussterbenden Art“

Beim Sieg gegen Amstetten im Sommer 2018 hatte Lipp direkt seine Beine im Spiel und steuerte den Assist zum 3:0 bei. „Da kann ich mich erinnern, das war eine Flanke von der rechten Seite“, rekonstruiert Lipp den Treffer seines damaligen Kapitäns Christian Dengg. „Bei Dengg war es damals einfach, da hat man nur den Ball irgendwie in den Strafraum bringen müssen und es war ein Tor“, erzählt Lipp, der in seine 14. Saison beim DSC startet. „Seit damals ist schon einiges an Wasser die Mur runtergeflossen, dass ich da immer noch dabei bin, ist schon etwas Besonderes. Das gibt es im Regionalligafußball nicht mehr so oft, da gehöre ich zur aussterbenden Art“, sagt Lipp lachend, der meint: „Es sind jetzt schon teilweise 20 Jahre Unterschied zwischen mir und meinen Mitspielern. Die Mannschaft ist sehr jung, ich bin da das Fossil im Team.“

Ans Aufhören denkt der 35-Jährige aber noch nicht. „Solange es mir gut geht, werde ich weitermachen. Am liebsten würde ich mit 40 meine Karriere in der Regionalliga beenden“, sagt Lipp und hängt mit einem Schmunzeln an: „Solange zumindest meine Frau sagt, das ist in Ordnung.“ Denn auf das Paar wartet in wenigen Wochen ein Höhepunkt: „Im Oktober werden wir Eltern!“ Das nächste Highlight soll aber schon am Freitag (19 Uhr) im Koralmstadion gegen Amstetten folgen: „Es spricht nichts gegen einen Sieg – in unserem Stadion in Deutschlandsberg auf Kunstrasen muss uns erst einmal jemand schlagen!“