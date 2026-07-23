Zwei betagte Grazerinnen sind am vergangenen Wochenende tagsüber auf offener Straße beraubt worden. In beiden Fällen hatte es der Täter jeweils auf die Goldkette am Hals des Opfers abgesehen. Beide Frauen erlitten leichte Verletzungen.

Aufgrund Beschreibungen geht die Polizei von zwei unterschiedlichen Tätern aus, die aber möglicherweise wegen der ähnlichen Vorgehensweise sowie der zeitlichen und örtlichen Nähe in Zusammenhang stehen könnten.

Auffälliger Bart

Als Erstes wurde eine 81-Jährige gegen 11.20 Uhr in einem Innenhof der Wilhelm-Raabe-Gasse im Bezirk Geidorf überfallen. Der Täter ist dem Opfer zufolge etwa 30 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß und „schlaksig“. Er trug kurze schwarze Haare und einen markanten schwarzen Schnurrbart. Seine Hautfarbe soll laut Polizei „etwas dunkel“ gewesen sein, der Mann sprach offenbar Deutsch mit ausländischem Akzent. Der Mann trug ein blaues Hemd mit aufgekrempelten Ärmeln, eine beige Bermudahose und weiße Sportschuhe.

Der Täter soll kurze schwarze Haare und einen markanten schwarzen Schnurrbart haben. © LPD

Rötliche, lockige Haare

Keine fünf Stunden später und nur rund zwei Kilometer entfernt wurde eine 88-Jährige im Bereich Schrödingerstraße-Mariengasse im Bezirk Lend überfallen. Der Täter wurde als etwa 27 Jahre alt und etwa 1,77 Meter groß beschrieben. Er sei ebenfalls schlank und hat kurze, dunkle bis rötliche, lockige Haare. Außerdem hatte er einen rötlichen Vollbart sowie ebenfalls eine etwas dunklere Hautfarbe. Er sei gepflegt aufgetreten, hatte unter anderem eine beige lange Hose an und sprach ebenso Deutsch mit ausländischem Akzent.

Der Täter soll schlank gewesen sein, er hat kurze, dunkle bis rötliche, lockige Haare. Außerdem hatte er einen rötlichen Vollbart © LPD

Die Staatsanwaltschaft Graz ließ Phantombilder veröffentlichen und erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung. Sowohl mögliche Zeugen als auch Angaben zum Aufenthaltsort der Verdächtigen sind hilfreich. Hinweise bitte beim Kriminalreferat Graz unter Tel. 059133/65-3333 .