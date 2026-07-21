Zwischen 11.30 und 11.45 Uhr verließ ein 94-jähriger Grazer an diesem Dienstag eine Bankfiliale in der Triesterstraße und bog in die schmale Ruthardgasse ein. Dort habe sich ein unbekannter Täter von hinten genähert und dem Mann die Tasche, die er unter dem Arm eingeklemmt hatte, entrissen. So erzählt es der 94-Jährige der Polizei. Bei dem Raub sei er auch leicht verletzt worden.

Der Unbekannte lief mit der Tasche, in der sich mehrere hundert Euro Bargeld und ein Handy befunden haben, zurück in die Triesterstraße und dort Richtung Norden davon. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise, die man beim Journaldienst des Kriminalreferates des Stadtpolizeikommandos Graz unter der Telefonnummer 059 133/65 3333 hinterlassen kann.

Der 94-Jährige beschreibt den Täter wie folgt: Der Mann soll zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 190 Zentimeter groß sein. Er hat helle Haut, kurze brünette Haare, rundliches Gesicht und eine stärkere Statur. Bekleidet war er mit einem hellen Hemd und einer dunklen Hose.