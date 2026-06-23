Es war ein Gewaltexzess von Hooligans, wie ihn die Steiermark noch nicht erlebt hat. Polnische Fußballfans sperrten auf der Heimfahrt nach einem Conference-League-Match von Legia Warschau in Celje (SLO) mit ihren Autos die A9 bei Kalsdorf komplett ab, um einen kroatischen Autofahrer aus dem Verkehr zu ziehen und ihn auszurauben. Unbeteiligte gerieten in den absichtlich verursachten Stau, wurden Augenzeugen der Tat, bei der zwei Fahrzeuginsassen verletzt wurden.

Es ist ein riesiger Ermittlungsakt (6000 Seiten), in dem gut 40 „Fans“ als Verdächtige geführt wurden. Zeugen haben sogar mehr als 100 Hooligans auf der Autobahn herumlaufen sehen. Genau hierin sehen die Verteidiger der acht Angeklagten beim Prozess am Grazer Straflandesgericht das Manko der Anklage: „Allein in zwei Minuten haben damals 48 polnische Fahrzeuge die Grenze in Spielfeld passiert, die konkrete Zuordnung der acht Angeklagten zu den Taten ergibt sich einfach nicht“, rechnet eine Anwältin vor.

Raub durch Hooligans auf Autobahn

Ein anderer Verteidiger holt aus: „Die Angaben der Opfer muss man ernst nehmen, aber sie entstanden unter dem Eindruck des herrschenden Chaos auf der Autobahn.“ Einer seiner Mandanten werde etwa „nur wegen seines grünen Jogging-Anzugs seit mehr als sieben Monaten in Haft festgehalten. Dabei gab es ein Foto, auf dem vier Männer einen solchen Jogger anhatten – mein Mandant wurde auch nicht über sein Gesicht identifiziert.“ Was er zugesteht: „Die Tat war schockierend.“

Die Befragung der acht Polen durch Richter Raimund Frei dauert nur weniger als eine Halbzeit im Fußball. Weil alle auf „nicht schuldig“ plädieren und von ihrem Recht Gebrauch machen, die Aussage zu verweigern. Die derart aufgestellte Mauer hält ziemlich dicht. Der Jüngste (17) legt zumindest ein Schriftstück vor, erklärt darin, „schockiert zu sein, in einem fremden Land von der Polizei festgenommen worden zu sein und auch noch beschuldigt, im Gefängnis zu sitzen“. Er sei ein Musterschüler, seit dem Vorfall von seiner Familie getrennt. „Ganz verstehe ich die Verantwortung nicht“, sagt der Vorsitzende, „wenn Sie nichts verbrochen haben, können Sie doch aussagen“.

Hooligan: „3000 Euro bei Notdurft gefunden“

Ein Pole („Fan, aber kein Hooligan“) spricht dann doch etwas mehr als die anderen: Den Vorfall auf der Autobahn habe er praktisch verschlafen, „ich bin nie ausgestiegen.“ Dennoch fand die Polizei 3000 Euro bei ihm (genau in jener 200-Euro-Stückelung, die das Opfer bei sich hatte). Erklärung dafür? „Ich habe meine Notdurft verrichtet und dabei die 3000 Euro im Gebüsch gefunden. Ich werde keine weiteren Fragen beantworten.“

Insgesamt sollen, so Staatsanwalt Stefan Engelbert, dem kroatischen Autolenker und dessen Beifahrer 28.000 Euro geraubt worden sein. Die Polen hätten dessen nur gestoppt, weil sie Angst vor einer Attacke ihrer Erzfeinde aus Zagreb hatten und diese frühzeitig unterbinden wollten. „Dann zogen Sie das Opfer aus dem Wagen, gingen mit Holzstielen und Metallstangen auf den Mann los“, so der Ankläger.

Mit einer Entscheidung des Schöffengerichts wird am späten Nachmittag gerechnet.