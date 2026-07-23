Kurz vor 22 Uhr gab es am Mittwochabend Alarm für die Feuerwehren Klachau und Bad Mitterndorf. Der Grund: Auf der B 145 waren im Bereich der Einfahrt zur Skiflugschanze Kulm zwei Autos frontal zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, war ein 26 Jahre alter alkoholisierter Einheimischer, der in Fahrtrichtung Stainach unterwegs war, erst auf das rechte, dann auf das linke Straßenbankett geraten. Nach der 50 Meter langen Fahrt durch die angrenzende Wiese schaffte er es wieder zurück auf die Fahrbahn. Dort jedoch krachte er gegen das entgegenkommende Auto eines 24 Jahre alten Grazers.

Anrainer bemerkten den Unfall und alarmierten die Rettungskräfte. „Gemeinsam mit dem Roten Kreuz wurden die verletzten Personen medizinisch erstversorgt und anschließend aus den Fahrzeugen befreit“, berichtet die Feuerwehr.

Die Verletzten mussten von den Einsatzkräften aus den Wracks befreit werden © FF Bad Mitterndorf / FF Klachau

Der 26-Jährige, der sich leichte Verletzungen zugezogen hatte, wurde per Rettungsauto in Begleitung eines Notarztes ins Klinikum Bad Ischl eingeliefert. Den jungen Grazer, der schwer verletzt worden war, brachte die C14-Besatzung ins Krankenhaus nach Schwarzach.

Nach gut zwei Stunden war der Einsatz beendet, die Feuerwehren konnten wieder einrücken.