Gute Nachrichten aus Oppenberg: Der Waldbrand, der die Einsatzkräfte am Dienstag auf Trab gehalten hatte, ist gelöscht. Schon am Nachmittag desselben Tages konnte die Feuerwehr Rottenmann die erfolgreiche Brandbekämpfung vermelden. Das endgültige „Brand aus“ wurde dann nach einem Erkundungsflug per Drohne ­– durchgeführt von der FF Zauchen – am Mittwoch in der Früh gegeben.

Entdeckt worden war der Brand – wie berichtet – am Montagabend kurz vor 21 Uhr von einem Grundbesitzer, der daraufhin Alarm schlug. „Die Brandbekämpfung stellte die Einsatzkräfte vor große Herausforderungen, da aufgrund des steilen und unwegsamen Geländes ein Einsatz mit schweren Fahrzeugen nur eingeschränkt möglich war“, so die Feuerwehr Rottenmann. Dennoch gelang es nach mehreren Stunden, den Brand oberflächlich abzulöschen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Am Dienstag waren dann 34 Mitglieder von fünf Wehren und die Besatzungen eines Bundesheer- und eines Polizeihubschraubers im Einsatz, um den Glutnestern den Garaus zu machen.