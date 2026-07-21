34 Mann von mehreren Feuerwehren und die Besatzungen zweier Hubschrauber stehen aktuell im Waldbrandeinsatz in Oppenberg (Gemeinde Rottenmann). Ein Grundbesitzer war am Montag auf das Feuer aufmerksam geworden und hatte die Feuerwehr alarmiert. Einsatzkräfte aus Rottenmann rückten aus und „haben eine Leitung gelegt. Es hat sich aber schnell gezeigt, dass es mit schweren Fahrzeugen in dem Gelände zu gefährlich ist, dass das die Wege nicht hergeben“, sagt August Gassner, Kommandant der Feuerwehr Rottenmann und des Abschnittes Paltental.

Das Feuer habe man Montag oberflächlich gelöscht, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. „Wir haben da schon gesehen, dass es viele Glutnester im Boden gibt“, so Gassner. Dienstagfrüh wurde per Drohne der FF Zauchen das ganze Ausmaß unter die Lupe genommen.

Polizei und Bundesheer helfen

Seit den Morgenstunden sind Flughelfer dabei, mit Unterstützung eines Bundesheer- und eines Polizeihubschraubers den Glutnestern zu Leibe zu rücken. Im Einsatz sind unter anderem Kräfte der Feuerwehren Rottenmann, Singsdorf/Edlach, Zauchen sowie der Flugdienststaffel Aigen.

Der Waldbrand ist der vierte, mit dem es die Feuerwehren im Bezirk Liezen zu tun bekommen. Am vergangenen Freitag mussten Einsatzkräfte auf die Grafenbergalm bei Weißenbach bei Haus sowie in den Admonter Ortsteil Weng ausrücken, am Samstag war dann die FF Untertal-Rohrmoos am Krügerzinken gefordert.