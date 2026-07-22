Einer Wildkamera ist es zu verdanken, dass in Liezen am Dienstagnachmittag der Absturz eines Traktors und dessen dabei schwer verletzter Lenker schnell entdeckt wurden. Das ist passiert: Gegen 17 Uhr war ein 63 Jahre alter Landwirt in Liezen dabei, Heu auf einer steilen Wiese zu wenden. Aus vorerst unbekannter Ursache stürzte der Traktor des Mannes jedoch ab und überschlug sich mehrmals. Dabei wurde der 63-Jährige aus dem Fahrzeug geschleudert.

Die eingangs erwähnte Wildkamera, die in dem Bereich montiert ist, machte den Aufsichtsjäger auf den Unfall aufmerksam – selbiger alarmierte daraufhin die Rettungskräfte. Der 63-Jährige wurde nach der Erstversorgung von der Besatzung des Notarzthubschraubers C14 ins UKH Linz gebracht.

Ebenfalls im Einsatz: die Polizei samt Drohne, die Bergrettung, das Rote Kreuz und die Feuerwehr.