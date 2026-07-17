Wanderunfall am Freitagnachmittag auf über 2200 Metern in den Schladminger Tauern. Ein 62-jähriger Mann aus dem Bezirk Baden (Niederösterreich) verlor beim Abstieg von der Klafferscharte den Halt und stürzte daraufhin rund 50 Meter in felsigem Gelände ab. Die Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 14 rückte an und barg den Schwerverletzten. Er wurde zunächst ins LKH Schladming geflogen und in weiterer Folge ins LKH Salzburg überstellt.