Zwei Polen waren am Freitag kurz vor Mittag zu einer Klettertour im Klettergarten Breitwand in Döbriach am Millstätter See in Oberkärnten aufgebrochen. Obwohl die beiden gut ausgerüstet die Mehrseillängenroute in Angriff nahmen, kam es zu einem Unfall. Der 64-jährige Vorkletterer stürzte plötzlich. Er fiel zwar in die Zwischensicherung, geriet mit seinen Beinen aber auf eine hervorstehende Felsbank. Der Mann wurde schwer verletzt.

Es gelang den beiden Kletterern noch, sich bis zur Einstiegsstelle abzuseilen. Dort warteten sie auf das Eintreffen der Einsatzkräfte. Der Verletzte wurde von der Bergrettung mit einer Trage zum Rettungshubschrauber gebracht. Anschließend wurde er ins LKH Villach geflogen. Sein 48-jähriger Kletterpartner blieb unverletzt.