Noch bis Sonntag findet in Eisenstadt die Weltmeisterschaft der Feuerwehr statt. Die Feuerwehrjugend hat ihre Weltmeisterschaft bereits hinter sich. Im tschechischen Šumperk traten junge Feuerwehrmitglieder aus 22 Nationen gegeneinander an. Doch nicht nur Gruppen aus Österreich waren dabei, sondern auch Johannes Uhr.

Uhr ist seit 1985 Feuerwehrmitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr Radweg und auch aktiv im Landesfeuerwehrverband in Kärnten tätig. Als einziger Vertreter aus Kärnten war Uhr vor Ort. „Man muss eigentlich im Landesfeuerwehrverband tätig sein. Dieser entsendet dich zum Sachgebiet beim Bundesfeuerwehrverband und dieser wiederum entsendet einen zum CTIF.“ CTIF steht für „Comité Technique International de prévention et d’extinction du feu“, es handelt sich um den internationalen Feuerwehrverband. Der CTIF richtet im Vierjahresrhythmus die internationalen Feuerwehrwettbewerbe aus. Für die Jugendfeuerwehren findet dieser internationale Bewerb alle zwei Jahre statt.

Stolz auf österreichische Teilnehmer

Der Radweger war als Bewerter in Tschechien im Einsatz. „Die Wettbewerbe bestehen aus einem Hindernisbewerb und einem Staffellauf. Ich war Bewerter beim Hindernisbewerb. Die Teilnehmer mussten Knoten binden. Das internationale Niveau ist wirklich ordentlich. Von 100 Knoten gab es vielleicht zwei, die nicht ganz richtig waren, aber sonst waren die Jugendlichen wirklich stark unterwegs“, schildert Uhr.

Auch auf die österreichischen Teilnehmer ist er stolz. „Es hat für die Österreicher leider nicht für den Titel gereicht, jedoch waren sie wirklich weltmeisterlich unterwegs. Am Ende waren es nur ein paar Punkte, die fehlten.“ Die Mädchengruppe der Feuerwehrjugend Mitteregg-Haagen Sand (OÖ) wurde Vizeweltmeister. Die gemischte Gruppe aus Winden-Windegg (OÖ) holte sich den dritten Platz, Sankt Martin in Mühlkreis (OÖ) errang Platz vier und die Titelverteidiger aus Guggenberg (OÖ) landeten auf dem zwölften Platz. Insgesamt gab es 56 Gruppen. „Eine Gruppe bestand aus 10 Mitgliedern, inklusive Reservisten“, erklärt Uhr.

Die Knoten wurden von Uhr bewertet © KK/Privat

Seit 2017 ist der Feldkirchner als Bewerter aktiv. „Begonnen hat alles damals bei den Bewerben in Villach. 2019 war ich in Martigny in der Schweiz, 2022 in Celje in Slowenien, 2024 waren wir in Trentino in Südtirol, in diesem Jahr in Tschechien. Und was ich gehört habe, soll der nächste Wettbewerb 2028 in Finnland stattfinden“, sagt Uhr. Man kommt also viel herum.

Die Teilnahmebestätigung © KK/Privat

Dem engagierten Feuerwehrmann war die Jugend schon immer ein Anliegen. Im Landesfeuerwehrverband ist er stellvertretender Landesjugendbeauftragter sowie Landesbewerbsleiter. Seit der Einführung der Jugendfeuerwehr in Kärnten im Jahr 2002 bringt er sich aktiv in deren Aufbau und Weiterentwicklung ein. „Als ich jung war, gab es bei der Feuerwehr leider nichts. Der Bezug war anders und auch etwas strenger. Doch mit der Einführung der Jugendfeuerwehr wollte man das Feuerwehrwesen auflockern. Ebenso ist es das Ziel, dass diese Mitglieder einmal in den aktiven Stand wechseln. Und wenn man sieht, wie einst Jugendliche aktive Feuerwehrmitglieder oder auch Kommandanten werden, ist das eine schöne Bestätigung unserer Arbeit“, betont der 58-Jährige.