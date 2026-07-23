Julian Mullen ist als Betreiber des „McMullen“ aus der Villacher Gastroszene nicht mehr wegzudenken. Der erfolgreiche Gastronom führt mehrere Irish Pubs in Kärnten und der Steiermark. In Villach hat sich sein Lokal längst zu einem Treffpunkt für Einheimische und internationale Gäste entwickelt. Zur 81. Ausgabe des Villacher Kirchtags holt Mullen nun erstmals irische Tänzerinnen und Tänzer nach Villach.

„Bei meinem ersten Besuch des Villacher Kirchtags vor fast 20 Jahren war ich sofort davon begeistert, wie hier Tradition und Gemeinschaft gelebt werden. Ich durfte unterschiedliche traditionelle Volkstänze erleben und dachte mir schon damals, dass der irische Volkstanz hervorragend zu diesem Fest passen würde – immerhin waren die Kelten ja auch in Kärnten zu Hause“, erzählt Mullen. Seither begleitet ihn die Idee, Irish Dance auf den Villacher Kirchtag zu bringen.

Nun wird dieser Plan umgesetzt: Für die eigens für den Kirchtag konzipierte Show „Wild Éire“ reisen Tänzer und Musiker aus verschiedenen Teilen Irlands nach Villach.

Die Gruppe tritt am Freitag, dem 31. Juli, um 18 am Rathausplatz auf © KK/Privat

Ein Team mit Weltmeistern

Das siebenköpfige Tanzensemble umfasst drei Weltmeister im Irish Dance. Einige Mitglieder der Gruppe waren unter anderem mit der bekannten Produktion „Lord of the Dance“ auf Tournee. Eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des Projekts spielt Irish-Dance-Weltmeister David Friel. Gemeinsam mit Mullen entwickelte er die Idee für den Auftritt in Villach weiter. Friel stellte das Ensemble zusammen und erarbeitete eine eigens auf den Anlass abgestimmte Choreografie.

Musikalisch begleitet wird das Tanzensemble von irischen Musikern mit Fiddle, Banjo, Gitarre und Konzertina sowie Gesang. So bringt „Wild Éire“ traditionellen irischen Tanz und Live-Musik gemeinsam auf die Bühne des Villacher Kirchtags. Der Auftritt findet am Freitag, 31. Juli, um 18 Uhr auf der Rathausplatz-Bühne statt.